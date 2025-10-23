Villeroy & Boch: Erfolgreich im herausfordernden Marktumfeld!
Villeroy & Boch beeindruckt mit starkem Wachstum und optimistischen Aussichten für 2025.
- Villeroy & Boch erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 1.075,2 Mio. €, was einem Anstieg von 6,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das operative EBIT stieg auf 65,1 Mio. € und liegt leicht über dem Vorjahreswert.
- Der Unternehmensbereich Bad & Wellness verzeichnete ein Umsatzwachstum von 8,3 % auf 865,6 Mio. €, insbesondere in der EMEA-Region.
- Der Unternehmensbereich Dining & Lifestyle erzielte einen Umsatz von 207,6 Mio. €, mit einem Anstieg im Produktgeschäft um 2,0 %.
- Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und einer schwachen weltwirtschaftlichen Konjunktur konnte Villeroy & Boch positive Resonanz auf Innovationen und eine erfolgreiche Internationalisierung verzeichnen.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird eine Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie ein leicht unter dem Vorjahr liegendes operatives EBIT erwartet.
