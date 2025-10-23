    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    • SAP-Wachstumsprognose belastet Dax-Erholung stark.
    • RWE und Michelin-Aktien verlieren vorbörslich deutlich.
    • Steigende Ölpreise drücken Lufthansa-Aktien nach unten.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax stagniert - SAP-Aktie gibt leicht nach
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtige Aussagen des Software-Riesen SAP zum Wachstum im laufenden Jahr könnten eine Erholung des Dax am Donnerstag erschweren. Vorbörslich verloren die Aktien des Index-Schwergewichts ein Prozent. Der Dax hatte am Vortag anfänglich leichte Verluste ausgeweitet und dürfte nun stagnieren. Der X-Dax indizierte den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn moderat im Plus bei 24.176 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.

    SAP wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Analysten lobten allerdings, das Unternehmen habe sich in einer Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Quartalszahlen optimistisch gezeigt.

    Neben den SAP-Aktien zählten RWE zu den vorbörslichen Verlierern auf der Handelsplattform Tradegate. Sie fielen um zwei Prozent, nachdem die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

    Der französische Reifenhersteller Michelin hat das Gewinnziel für 2026 gekappt. Das brockte den Aktien vorbörslich herbe Verluste ein und ließ auch Continental um ein Prozent nachgeben.

    Ein stark steigender Ölpreis könnte die Lufthansa -Aktien belasten. Auf Tradegate gaben diese um gut ein Prozent nach.

    Unter den kleineren Titeln fielen Atoss Software mit einem Kursplus von sechs Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/jha/

     

