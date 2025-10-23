AKTIE IM FOKUS
Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel
- Atoss hebt Profitabilitätsziel für 2025 an.
- Aktie steigt vorbörslich um 6% auf 113 Euro.
- Auftragseingang erreicht wieder Vorjahresniveau.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das für 2025 angehobene Profitabilitätsziel bei Atoss hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters vorbörslich beflügelt. Auf Tradegate gewann das Papier zuletzt 6,0 Prozent auf 113 Euro. Damit dürfte es nicht nur wieder locker die 21-Tage-Linie überspringen, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch das bisherige Jahresminus von knapp 7 Prozent deutlich verringern.
Nach laut einem Händler "soliden Bericht zum dritten Quartal" hob der SDax -Konzern die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Das Umsatzziel wurde zugleich beibehalten. "Die Margensteigerung 2025 dürfte die Aktie stärken", sagte der Händler. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob neben dem neuen Margenziel zudem positiv hervor, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./ck/jha/
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,78 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+32,83 % bedeutet.
Bewertung nach wie vor sportlich mit KGV von über 40, Gewinn dürfte dieses Jahr fallen und durch Ki weitere Unsicherheit ob Atoss zu den Gewinnern oder Verlierer gehören wird, aktuell auf Unterstützung im Chart
Quelle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/muenchner-workforce-spezialist-mit-neuen-umsatz-und-ergebnisrekorden-im-geschaeftsjahr-2024/dd4b7356-136e-4a32-a53c-ee45cbb073ae
Zitate hieraus:
Die ATOSS Software SE kann nach vorläufigen Zahlen erneut über ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf Mio. EUR 170,6 (Vj. Mio. EUR 151,2). Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 22 Prozent auf Mio. EUR 63,4 (Vj. Mio. EUR 51,8) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 37 Prozent (Vj. 34 Prozent). Der Vorstand geht auch für das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus von einer Fortsetzung seiner Erfolgsstory aus.
Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie vorsieht, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 2,13 je Aktie (Vj. EUR 1,69 je Aktie) vorschlagen.
Meine Würdigung:
Ich wäre deppert, hier NICHT dauerinvestiert zu sein!
Bringt Mehrwert, nach Inflation und Steuern.....so sollte es sein...lasst eurer bereits vorhandenes Papiergeld HART FÜR EUCH arbeiten....auch in dieser Aktie......oder arbeitet weiter HART mit eurem Körper (auch Hirn) fremdbestimmt für andere... :laugh: