Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,78 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+32,83 % bedeutet.