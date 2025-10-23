    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel

    Für Sie zusammengefasst
    • Atoss hebt Profitabilitätsziel für 2025 an.
    • Aktie steigt vorbörslich um 6% auf 113 Euro.
    • Auftragseingang erreicht wieder Vorjahresniveau.
    AKTIE IM FOKUS - Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel
    Foto: ATOSS Software AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das für 2025 angehobene Profitabilitätsziel bei Atoss hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters vorbörslich beflügelt. Auf Tradegate gewann das Papier zuletzt 6,0 Prozent auf 113 Euro. Damit dürfte es nicht nur wieder locker die 21-Tage-Linie überspringen, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch das bisherige Jahresminus von knapp 7 Prozent deutlich verringern.

    Nach laut einem Händler "soliden Bericht zum dritten Quartal" hob der SDax -Konzern die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Das Umsatzziel wurde zugleich beibehalten. "Die Margensteigerung 2025 dürfte die Aktie stärken", sagte der Händler. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob neben dem neuen Margenziel zudem positiv hervor, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./ck/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Long
    96,42€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    114,41€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ATOSS Software

    +10,88 %
    +6,58 %
    +6,78 %
    -22,39 %
    -18,01 %
    +84,59 %
    +66,34 %
    +803,46 %
    +1.213,33 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 148,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+32,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel Das für 2025 angehobene Profitabilitätsziel bei Atoss hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters vorbörslich beflügelt. Auf Tradegate gewann das Papier zuletzt 6,0 Prozent auf 113 Euro. Damit dürfte es nicht nur wieder locker die …