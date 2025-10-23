Aufschwung durch Großinvestoren und risikofreudige Rohstoffexplorer

Großinvestoren wie Arcelor Mittal und Ivanhoe Atlantic investieren zurzeit massiv in die Infrastruktur Liberias. Der Bergbau des rohstoffreichen Landes im Herzen Westafrikas wechselt dadurch auf die Überholspur. Rohstoffexplorer werben bereits neues Kapital an.

Der in Liberia tätige Goldexplorer Pasofino Gold (ISIN: CA7026573054, WKN: A3CSQB) beschafft sich derzeit im Wege einer Privatplatzierung frisches Kapital. 12 Mio. CAD benötigt das an der Börse mit knapp 50 Mio. EUR bewertete Unternehmen, die primär für die Entwicklung der aktualisierten Machbarkeitsstudie des Goldprojekts Dugbe eingesetzt werden sollen.

Das 1.410 km² große Projekt ist weit fortgeschritten. 2009 und 2011 hatte das bis heute verbundene Unternehmen Hummingbird Resources die Lagerstätten Dugbe F und Tuzon identifiziert. Hummingbird und später Pasofino bohrten im Rahmen der Exploration später fast 90.000 m. Die Mineralressourcenschätzung taxierte das Projekt 2021 mit einer gemessenen und angezeigten Gesamtmenge von 3,3 Millionen Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Gold und 0,6 Millionen Unzen in abgeleiteter Form.

Die aktualisierte Machbarkeitsstudie ist notwendig, um neue Investorengelder zu gewinnen, um wie geplant 2026 mit dem Bau des Projekts beginnen zu können. Dafür erforderlich sind u. a. ein ca. 16.000 m Bohrprogramm, das Infill-, Step-out- und Definitionsbohrungen umfasst, um ein höheres Maß an Vertrauen in das Ressourcenmodell zu erreichen, sowie eine Überprüfung von Infrastruktur und Stromerzeugung.

Liberias Bergbausektor überzeugt Investoren

Auf den ersten Blick erscheint die Suche nach Risikokapital für ein Projekt in Liberia als schwieriges Unterfangen. Doch Pasofino Gold ist zuversichtlich, die Platzierung in Kürze abzuschließen – nicht nur, weil Hummingbird die Hälfte der Summe stellt. Liberias Bergbau durchläuft derzeit entscheidende Entwicklungsphasen nach vorn und gewinnt aus Investorensicht an Attraktivität.

Neben Pasofino sind weitere Explorer in dem afrikanischen Land aktiv – und ziehen Kapital an. Hamak Strategy (ISIN: VGG4256S1048, WKN: A3DGKG) etwa legte im Oktober die ersten Bohrergebnisse für das Nimba-Goldprojekt vor, das im Rahmen eines 65/35 JVs mit First Au betrieben wird. Eine Bohrung durchschnitt eine breite mineralisierte Zone von 29 m mit 0,97 g/t Gold von 49 m bis 78 m, einschließlich 23 m mit 1,15 g/t Gold von 49 m bis 72 m Tiefe, mit mehreren hochgradigen Abschnitten. Die Reaktion des Marktes: Rund eine Woche später wurde ein 35 Mio. GBP schweres Finanzierungspaket mit Wandelanleihe und ATM-Fazilität auf den Weg gebracht.