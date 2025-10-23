RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, starken Quartalszahlen von GE Aerospace ließen klar positive Rückschlüsse auf das Triebwerksgeschäft von Safran zu, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen für Safran vor den Zahlen der Franzosen im weiteren Wochenverlauf noch nicht an, sieht aber ein klares Aufwärtspotenzial für die Konsensprognosen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 14:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 304,5EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

