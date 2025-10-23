Amazon lässt Roboter übernehmen – 4 Milliarden US-Dollar Sparpotenzial

Was bislang drei separate Arbeitsstationen erforderte, erledigt Blue Jay künftig in einem Schritt: Auswahl, Sortierung und Konsolidierung von Artikeln. Der Konzern beschreibt das System als "eine neue Generation robotischer Arbeitsplätze, die effizienter arbeiten und weniger Fläche benötigen".

Am Mittwoch stellte Amazon das System "Blue Jay" offiziell vor. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Roboterarmen, die an einer schienengeführten Konstruktion hängen und mit Saugvorrichtungen ausgestattet sind, um Produkte verschiedenster Formen und Größen zu greifen.

Getestet wird Blue Jay derzeit in einem Amazon-Lager in South Carolina. Laut Unternehmensangaben kann das System bereits etwa 75 Prozent der gelagerten Artikel verarbeiten.

Automatisierung mit Milliardenpotenzial

Laut einem Bericht von Morgan Stanley könnte die umfassende Automatisierung Amazons Lagerhäuser zwischen 2 und 4 Milliarden US-Dollar jährlich einsparen.

"Unsere Modellrechnungen zeigen, dass Robotik den Erfüllungsprozess um bis zu 40 Prozent verbilligen könnte", schrieb Analyst Brian Nowak in einer Mitteilung. Amazon könnte demnach bei jeder Bestellung 60 Cent bis 1,20 US-Dollar weniger ausgeben.

Nowak behielt sein "Overweight"-Rating und ein Kursziel von 300 US-Dollar für die Amazon-Aktie bei – ein Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent.

Jobabbau und Effizienzsteigerung: Die Kehrseite des Fortschritts

Der Preis für diese Effizienz könnte allerdings hoch sein. Interne Dokumente, auf die sich die New York Times beruft, zeigen, dass Amazon bis 2027 mehr als 160.000 Stellen in den USA nicht neu besetzen will – Arbeitsplätze, die durch den Einsatz von Robotern schlicht überflüssig werden könnten.

Langfristig plane das Unternehmen, bis zu 75 Prozent seiner Lagerprozesse zu automatisieren, heißt es in dem Bericht. Damit würde Amazon bis zum Ende des Jahrzehnts rund 600.000 Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzen.

Ein Sprecher des Unternehmens widersprach dieser Darstellung: Die veröffentlichten Unterlagen gäben "ein unvollständiges und irreführendes Bild" wieder. Mitarbeiter stünden "weiterhin im Mittelpunkt der Technologieentwicklung", betonte Amazon. Ziel sei es, "körperlich anstrengende Aufgaben zu reduzieren und neue Karrieremöglichkeiten zu schaffen".

Sicherheits- und Arbeitsmarktauswirkungen bleiben umstritten

Während Amazon betont, dass Automatisierung die Arbeitssicherheit verbessern könne, zeigen unabhängige Untersuchungen ein anderes Bild. Laut einer Studie des Center for Investigative Reporting aus dem Jahr 2020 sind die Verletzungsraten in robotisierten Amazon-Lagern höher als in traditionellen Einrichtungen.

Trotz der Bedenken will Amazon im laufenden Jahr erneut 250.000 Saisonkräfte einstellen – die gleiche Zahl wie in den beiden Vorjahren. Mit weltweit über 1,54 Millionen Beschäftigten bleibt das Unternehmen nach Walmart der zweitgrößte private Arbeitgeber der USA.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 189,0EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.





