BERENBERG stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Photovoltaikkonzerns dürften für den Bereich Large Scale & Project Solutions (große Photovoltaik- und Energiespeichersysteme für den Einsatz in Solar- und Speicher-Kraftwerken) eine weiter robuste Nachfrage sowie operative Ergebnismargen (Ebit) um die 15 Prozent belegen, schrieb Lasse Stueben in seinem Ausblick vom Mittwochnachmittag. Das dürfte helfen, Verluste in anderen Bereichen teilweise auszugleichen. SMA sei optisch günstig bewertet und in einem attraktiven Markt tätig. Doch die Unsicherheiten seien zu hoch für eine positivere Sicht auf die Aktie./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 22,16EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



