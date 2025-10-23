    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla Aktie verliert deutlich an Wert - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -4,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Mit einer Performance von -4,07 % musste die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,24 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,17 %. Im Jahr 2025 gab es für Tesla bisher ein Minus von -7,09 %.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,15 %
    1 Monat -1,17 %
    3 Monate +28,24 %
    1 Jahr +80,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Tesla Aktie, die nach einem Gewinneinbruch von 37% und einer hohen Bewertung von über 300 im KGV kritisch betrachtet wird. Trotz dieser negativen Nachrichten wird spekuliert, dass die Aktie möglicherweise um 5% steigen könnte. Die allgemeine Stimmung ist skeptisch, da viele Anleger die Aussagen von Elon Musk als unrealistisch empfinden und die fundamentalen Probleme des Unternehmens betonen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Bil. wert.

    TeamViewer, IonQ & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    **Tesla am Scheideweg: Q3-Zahlen und Musks Vergütungsplan im Fokus!**


    Tesla steht vor einem entscheidenden Moment, da das Unternehmen am 22. Oktober nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal (Q3) bekannt geben wird. Diese Zahlen sind nicht nur für die Finanzwelt von Bedeutung, sondern auch im Hinblick …

    Tesla wächst wieder, aber Gewinne schrumpfen brutal! Aktie nachbörslich tiefrot


    Tesla meldet nach zwei schwachen Quartalen wieder Umsatzwachstum – doch der Gewinn bricht ein. Hohe Kosten, Preissenkungen und auslaufende Steuervergünstigungen belasten die Bilanz und den Aktienkurs.

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -3,23 %
    -2,15 %
    -1,17 %
    +28,24 %
    +80,79 %
    +66,68 %
    +200,50 %
    +2.745,31 %
    +35.164,93 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



