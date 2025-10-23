Tesla Aktie verliert deutlich an Wert - 23.10.2025

Mit einer Performance von -4,07 % musste die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,24 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,17 %. Im Jahr 2025 gab es für Tesla bisher ein Minus von -7,09 %.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,15 % 1 Monat -1,17 % 3 Monate +28,24 % 1 Jahr +80,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Tesla Aktie, die nach einem Gewinneinbruch von 37% und einer hohen Bewertung von über 300 im KGV kritisch betrachtet wird. Trotz dieser negativen Nachrichten wird spekuliert, dass die Aktie möglicherweise um 5% steigen könnte. Die allgemeine Stimmung ist skeptisch, da viele Anleger die Aussagen von Elon Musk als unrealistisch empfinden und die fundamentalen Probleme des Unternehmens betonen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,21 Bil. wert.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.