    Beyond Meat Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Beyond Meat Aktie bisher um +3,71 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die Beyond Meat Aktie konnte bisher um +3,71 % auf 3,2400 zulegen. Das sind +0,1160  mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kurs der Beyond Meat Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,98 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beyond Meat Aktie damit um +359,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,74 %. Im Jahr 2025 gab es für Beyond Meat bisher ein Minus von -24,13 %.

    Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +359,18 %
    1 Monat +15,74 %
    3 Monate -29,98 %
    1 Jahr -52,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Beyond Meat Aktie. Viele Anleger erwarten weitere Verluste und zeigen sich skeptisch gegenüber einer Erholung. Einige planen, bei bestimmten Kursen zu handeln, während andere bereits Gewinne realisiert haben und sich zurückziehen. Technische Aspekte wie Handelsvolumen werden ebenfalls thematisiert, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Beyond Meat eingestellt.

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 77 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,58 Mio. wert.

    TeamViewer, IonQ & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Erst Rakete, jetzt Bruchlandung: Beyond Meat crasht nach Mega-Hype


    Eine Woche Wahnsinn: Von 50 Cent auf 7,69 US-Dollar – jetzt der zweistellige Absturz. Beyond Meat crasht im nachbörslichen Handel – die Zockerblase ist so schnell geplatzt, wie sie kam.

    Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    -8,74 %
    +359,18 %
    +15,74 %
    -29,98 %
    -52,96 %
    -78,52 %
    -98,08 %
    -95,14 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ



