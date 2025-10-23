Oklo Registered (A) Aktienkurs sinkt weiter - -13,86 % - 23.10.2025

Die Oklo Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 120,12$ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -13,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -19,32 $ entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Oklo Registered (A) ist ein Pionier in der Entwicklung kompakter Kernreaktoren für nachhaltige Energie. Mit dem Aurora-Reaktor bietet es eine innovative Lösung für dezentrale Energieversorgung. Es konkurriert mit TerraPower und NuScale Power, hebt sich jedoch durch seine modulare Technologie ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Oklo Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +90,67 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -35,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +465,80 % gewonnen.

Oklo Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -35,36 % 1 Monat -8,31 % 3 Monate +90,67 % 1 Jahr +437,93 %

Informationen zur Oklo Registered (A) Aktie

Es gibt 148 Mio. Oklo Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,28 Mrd. wert.

Oklo Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oklo Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oklo Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.