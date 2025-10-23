D-Wave Quantum Aktie mit starker Tagesperformance - 23.10.2025

Die D-Wave Quantum Aktie konnte bisher um +19,86 % auf 28,18€ zulegen. Das sind +4,67 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei D-Wave Quantum einen Gewinn von +82,78 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um -27,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von D-Wave Quantum +230,14 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -27,52 % 1 Monat +28,97 % 3 Monate +82,78 % 1 Jahr +2.350,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der D-Wave Quantum Aktie, die kürzlich stark anstieg, gefolgt von Gewinnmitnahmen. Anleger spekulieren über mögliche Gründe, darunter Gespräche der Trump-Administration über Investitionen in Quantencomputing. Prognosen variieren, einige erwarten eine Stabilisierung zwischen 20 und 25 Euro, während andere ein langfristiges Ziel von 50 USD anstreben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 339 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,46 Mrd. wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.