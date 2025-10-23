    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines
    Triebwerksbauer MTU hebt nach gutem Quartal Jahresziele an

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU hebt 2025-Prognose nach starkem Sommergeschäft an.
    • Bereinigtes Ebit steigt um mittleren 20er-Prozentsatz.
    • Umsatz im Q3 um 12% auf 2,1 Mrd. Euro gewachsen.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer MTU schraubt nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer seine Erwartungen für 2025 nach oben. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) dürfte im laufenden Jahr um einen mittleren 20er-Prozentsatz steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit. Damit kämen etwa 1,3 Milliarden Euro heraus. Bisher war der Vorstand von einem Anstieg im niedrigen bis mittleren 20er-Prozentbereich ausgegangen. Auch der Barmittelfluss soll mit 350 bis 400 Millionen Euro nun höher ausfallen als bisher gedacht, obwohl der Vorstand unverändert von einem Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro ausgeht.

    Im dritten Quartal steigerte MTU den Umsatz um zwölf Prozent auf gut 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um fast ein Viertel auf 339 Millionen Euro nach oben und übertraf damit deutlich die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 250 Millionen Euro, ein Anstieg um mehr als 18 Prozent./stw/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 379,6 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,46 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 434,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 470,00EUR was eine Bandbreite von -7,97 %/+23,59 % bedeutet.




