Pyramid: Nach Großauftrag hochgestuft

Das Geschäft von Pyramid biete laut SMC-Research Potenzial für die Akquise sehr großer Aufträge – und das Management arbeite intensiv daran, diese auch einzuholen. Nun sei ein spektakulärer Abschluss gelungen: ein Rahmenvertrag über die Lieferung von Hochleistungsservern mit KI-Funktionalitäten mit einem Volumen von mehr als 100 Mio. Euro.

Nach Darstellung von SMC-Research konnte Pyramid einen Großauftrag mit einem Volumen von mehr als 100 Mio. Euro akquirieren, der sich in den nächsten drei Jahren positiv auf die Zahlen auswirken wird. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Schätzungen für die Zeit ab 2026 deutlich angehoben und stuft die Aktie wegen eines hohen Kurspotenzials und einer verbesserten Planungssicherheit von Hold auf Buy hoch.

Der Vertrag sei etwas später zustande gekommen als erwartet, was neben anderen Faktoren dazu führe, dass die Prognose für 2025 nicht erreicht werde. Das Management rechne jetzt mit einem Umsatz von 75 bis 77 Mio. Euro (bislang 88 bis 92 Mio. Euro) und einem EBITDA von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro (zuvor: 4,7 bis 5,5 Mio. Euro).

Ab dem nächsten Jahr werde der Großauftrag, dessen Auslieferung voraussichtlich bis mindestens 2028 laufen werde, seine volle positive Wirkung sukzessive entfalten. Die jetzt neu veröffentlichte Prognose sehe daher für 2026 einen Umsatz von 92 bis 102 Mio. Euro und ein EBITDA von 5 bis 6 Mio. Euro vor, für 2027 sei ein weiterer Anstieg auf 115 bis 130 Mio. Euro respektive 6 bis 7,5 Mio. Euro geplant.

Die Analysten stufen diese Guidance als gut erreichbar ein. Dies umso mehr, als der aktuelle Auftrag aus ihrer Sicht Signalcharakter haben dürfte. Der Bedarf für Pyramid-Produkte sei durch den KI-Wandel grundsätzlich groß und die Analysten trauen dem Unternehmen die Akquise weiterer Großaufträge zu.

Mit der Berücksichtigung des Rahmenvertrags in ihrem Modell sei das Kursziel von zuvor 1,50 auf 1,80 Euro gestiegen. Zugleich sehen die Analysten eine reduzierte Prognoseunsicherheit und ändern ihr Votum von bislang „Hold“ auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.10.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.10.2025 um 17:55 Uhr fertiggestellt und am 23.10.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-23-SMC-Comment-Pyramid_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 0,974EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 1,80 EUR

