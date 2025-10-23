    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die in kurzer Zeit deutlich gestiegene Bewertung von OpenEvidence (OE). Dieses privat finanzierte KI-Start-up im Gesundheitswesen habe seine Bewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar in weniger als drei Monaten seit der letzten Finanzierungsrunde auf 6 Milliarden US-Dollar gesteigert, schrieb er. OE sei eine Alternative zu Wolters Kluwers "UpToDate", dem führenden Produkt für klinische Lösungen, das 10 Prozent des Umsatzes generiere, aber seines Erachtens der großen Mehrheit der Investoren Sorgen macht./rob/ck/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:11 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 112,9EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Christophe Cherblanc
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


