Apex reicht Anträge auf Genehmigungen für weitere Explorationsarbeiten im REE-Projekt Rift, Nebraska, ein

Vancouver, British Columbia – 21. Oktober 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Einleitung des Genehmigungsverfahrens für Explorationsarbeiten im Projekt Rift des Unternehmens, im Karbonatit-Komplex Elk Creek im südöstlichen Nebraska, USA, beim Umwelt- und Energieministerium von Nebraska (NDEE) bekanntzugeben.

Die ersten Genehmigungsanträge des Unternehmens bilden einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Projekts Rift, das bedeutende historische Seltenerdelemente (REE) und Niob-Mineralisierung enthält, die von früheren Betreibern wie Molycorp (1973–1986) und Quantum Rare Earth Developments (2010-2011) dokumentiert wurden.

Diese historischen Programme beschrieben mächtige Mineralisierungsabschnitte im Karbonatit-Komplex Elk Creek, einschließlich der folgenden Highlights:

- 155,5 Meter mit 2,70 % gesamten Seltenerdoxiden (TREO1), einschließlich 54,9 Meter mit 3,30 % TREO in Bohrloch EC-93; und

- 236,2 Meter mit 2,10 % TREO, einschließlich 68,2 Meter mit 3,32 % TREO in Bohrloch NEC11-004

„Apex freut sich, diesen nächsten Schritt in der Entwicklung des Projekts Rift zu unternehmen,“ erläuterte Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals Corp. „Der Beginn des Genehmigungsverfahrens ist ein wichtiger Meilenstein, die Grundlage für künftige Explorationsarbeiten zu schaffen. Die historischen Arbeiten in diesem Gebiet verdeutlichen das außerordentliche Potenzial des Systems Elk Creek, und wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse in den bevorstehenden Programmen zu verifizieren und zu erweitern.“

Das Projekt Rift von Apex umfasst ungefähr 3.024 Acres fruchtbaren Bodens in der nördlichen Erweiterung des Karbonatit-Komplexes Elk Creek. Die Liegenschaft gilt als besonders aussichtsreich für Seltenerdelemente (REEs), die von der US-Regierung aufgrund ihrer Bedeutung für saubere Energie, Verteidigung und moderne Produktionsanwendungen als kritische Mineralien eingestuft werden.

Das Unternehmen wird während des Genehmigungsverfahrens weiterhin eng mit bundesweiten und staatlichen Regierungsbehörden zusammenarbeiten und Updates veröffentlichen, sobald die Genehmigungen eingehen und die Explorationszeitpläne fertiggestellt sind.

Das Management weist darauf hin, dass Entdeckungen auf benachbarten Konzessionsgebieten (z. B. NioCorp Developments Ltd.) nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung beim Projekt Rift hinweisen. Das Bohrloch EC-93 wurde ursprünglich zwischen 1984 und 1986 von Molycorp abgeschlossen und im Jahr 2010 von Quantum Rare Earth Development Corp. erneut analysiert. Die hierin präsentierten Ergebnisse von EC-93 stammen von der erneuten Analyse aus dem Jahr 2010.

Gesamtes Seltenerdoxid, einschließlich der Summe aus Ce2O3, La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Eu2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3 und Y2O3.

Update zur Finanzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem, den Abschluss einer nicht vermittelten, privaten „Flow-Through“-Platzierung (das „Angebot“) bekanntzugeben, die Bruttoerträge in Höhe von 1.600.000 CAD erzielen soll.

Im Rahmen des Angebots gab das Unternehmen 800.000 „Flow-Through“-Einheiten (einzeln, eine „FT-Einheit“) zu einem Preis von 2,00 CAD pro FT-Einheit aus. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmenskapitals, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (einzeln, eine „FT-Aktie“) ausgegeben wird, und einem Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „FT-Warrant“), der auf „Non-Flow-Through“-Basis ausgegeben wird. Jeder FT-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer „Non-Flow-Through“-Stammaktie des Unternehmenskapitals (einzeln, eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 2,50 CAD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Ausgabedatum.

Das Unternehmen wird die Bruttoerträge aus dem Verkauf der FT-Einheiten zur Deckung zulässiger „kanadischer Explorationskosten“, die als „Flow-Through-Bergbaukosten“ (wie im kanadischen Einkommensteuergesetz definiert) in Verbindung mit der Liegenschaft CAP des Unternehmens in British Columbia, Kanada, qualifiziert sind, verwenden. Alle diese qualifizierenden Ausgaben werden zugunsten der Zeichner bis zum 31. Dezember 2026 aufgegeben werden.

Alle in Verbindung mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum.

Keine der im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden im Rahmen des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten, in der gültigen Fassung, registriert, und keine derartigen Wertpapiere werden ohne Registrierung oder ohne eine Freistellung von der Registrierungserfordernis in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zu einem Kaufangebot dar, und es wird kein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf rechtswidrig ist, stattfinden.

Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt die Gewährung (die „Gewährung“) von insgesamt 50.000 Incentive-Aktienoptionen (einzeln, eine „Option“) zum Kauf von bis zu 50.000 Stammaktien des Unternehmens (einzeln, eine „Aktie“) an einen Berater im Rahmen seines Aktienvergütungsplans bekannt. Die Optionen können in einem Zeitraum von zwei Jahren ab Gewährungsdatum, der am 22. Oktober 2027 abläuft, zu einem Preis von 3,82 Dollar pro Aktie ausgeübt werden. Außerdem gibt das Unternehmen die Gewährung von insgesamt 50.000 beschränkten Aktieneinheiten (einzeln, eine „RSU“) bekannt. Die Optionen und RSUs werden bei erfolgreicher Notierung des Unternehmens auf EuroNext unverfallbar. Alle diesen Optionen zugrunde liegenden Optionen und Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabedatum.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo., Senior Geologist bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. und einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person für die Offenlegung von Mineralprojekten, geprüft und genehmigt. Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt und geprüft.

Quellenangaben

Molycorp, Inc. (1973–1986). Elk Creek Carbonatite Exploration Drill Program Reports. Interne Unternehmensunterlagen, archiviert beim Nebraska Geological Survey, Lincoln, Nebraska, USA. Daigle, P., P.Geo. (2012).; NI 43-101 Elk Creek NB Project, Nebraska, USA – Aktualisierung der Ressourcenschätzung, erstellt für Quantum Rare Earth Development Corp. von Tetra Tech Wardrop, 23. April 2012. Quantum Rare Earth Developments Corp. (2011). “Quantum Announces Significant Rare Earth Results from Elk Creek, Nebraska.” Pressemitteilung, 20. September 2011

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Elk Creek Carbonatite Complex im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb₂O₅ auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb₂O₅ auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Carbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com. Um sich in den kostenlosen Newsverteiler einzutragen, besuchen Sie bitte https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen (ohne Einschränkung) Aussagen in Bezug auf die Beteiligung an den von der Gesellschaft erworbenen potenziellen Vermögenswerten in den USA (wie oben näher beschrieben), einschließlich des Potenzials für zusätzliche Akquisitionen und des Potenzials für Explorationsaktivitäten und Ausübung von Optionen, das Potenzial für eine Fortsetzung oder Intensivierung künftiger politischer und wirtschaftlicher Trends, die für die Aussichten des Unternehmens günstig sind, sowie die Absicht des Unternehmens, hochwertige Möglichkeiten für Spezialmetalle auf seinen Grundstücken weiter zu untersuchen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, und es wurden bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert; wir sind möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren oder Kaufoptionen auf die neu gepachteten Prospektionsgebiete des Unternehmens in den Vereinigten Staaten auszuüben; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

