Washington verhandelt Aktien-Deals mit IonQ, Rigetti, & D-Wave

Demnach führen Unternehmen wie IonQ, Rigetti Computing und D-Wave Quantum Gespräche mit dem US-Handelsministerium, um sich Bundesfinanzierungen von jeweils mindestens zehn Millionen US-Dollar zu sichern. Die Titel der Unternehmen haussieren in der Folge vorbörslich zweistellig. Auch Quantum Computing und Atom Computing erwägen ähnliche Modelle. Das Handelsministerium würde dabei als Anteilseigner auftreten – ein Schritt, der die Linie der Trump-Regierung fortsetzt, strategische Branchen durch direkte Beteiligungen zu kontrollieren.

Die Trump-Regierung will offenbar weiter direkten Einfluss auf Schlüsselindustrien nehmen – diesmal auf die Quantencomputerbranche. Nach einem Bericht des Wall Street Journal verhandeln mehrere Firmen über Beteiligungen der US-Regierung im Austausch gegen Fördergelder.

"Die Regierung sollte an den Gewinnen eines Unternehmens beteiligt sein, wenn Steuergelder als Unterstützung dienen", hatten Donald Trump und Handelsminister Howard Lutnick mehrfach betont. Bereits im August hatte Washington eine Beteiligung von rund zehn Prozent an Intel angekündigt, nachdem fast neun Milliarden US-Dollar an Zuschüssen in Eigenkapital umgewandelt worden waren. Damit würde die Regierung zum größten Anteilseigner des US-Chipkonzerns. Auch beim Seltenerd-Produzenten MP Materials wurde das Pentagon bereits zum Hauptaktionär.

Die Gespräche mit den Quantenfirmen werden laut Insidern vom stellvertretenden Handelsminister Paul Dabbar geleitet – einem früheren Manager im Bereich Quantencomputing und ehemaligen Energieministeriumsbeamten. Dabbars eigene Firma, Bohr Quantum Technology, sei von den Förderplänen ausgeschlossen.

Branchenvertreter zeigten sich offen für die Beteiligungsmodelle. "Die potenziellen Beteiligungen der Regierung an Unternehmen der Branche sind spannend", sagte Yuping Huang, CEO von Quantum Computing. Auch Rigetti bestätigte einen "ständigen Austausch mit der Regierung über Finanzierungsmöglichkeiten". D-Wave-Managerin Allison Schwartz erklärte, ihr Unternehmen wolle Systeme anbieten, die "die schwierigen Probleme der Regierung lösen und eine Rendite erzielen können".

Laut dem Wall Street Journal stammen die geplanten Mittel aus dem neu strukturierten Chips Research and Development Office, das Lutnick nach seiner Übernahme der Verwaltung der Fördergelder aus dem CHIPS Act 2022 geschaffen hat. Dieses Büro zog jüngst Milliarden aus von der Vorgängerregierung initiierten Technologiefonds ab.

Quantencomputer gelten als Schlüsseltechnologie der nächsten Generation: Sie könnten komplexe Berechnungen durchführen, die klassische Supercomputer überfordern – etwa in der Arzneimittelforschung oder Materialentwicklung. Google erklärte zuletzt, ein eigener Quantencomputer arbeite "13.000-mal schneller als heutige Systeme".

Die geplanten Beteiligungen markieren eine neue Eskalationsstufe der Industriepolitik in den USA – und zeigen, dass Trump bereit ist, staatliches Kapital nicht nur als Förderung, sondern als Hebel für Kontrolle und Einfluss zu nutzen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



