    KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an

    Für Sie zusammengefasst
    • Relx profitiert vom Wachstum im Messegeschäft.
    • Umsatz stieg um 7% in neun Monaten bis September.
    • KI-Anwendungen und rechtsbezogene Dienstleistungen gefragt.
    Foto: RELX Group plc

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei legte das Messegeschäft um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein starkes zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/stk

    RELX

    +0,79 %
    +3,19 %
    -0,35 %
    -10,74 %
    -8,29 %
    +55,09 %
    +117,60 %
    +370,14 %
    ISIN:GB00B2B0DG97WKN:A0M95J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 40,62 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +3,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 76,47 Mrd..

    RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67GBP. Von den letzten 9 Analysten der RELX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von -1,53 %/+20,63 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
