KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an
- Relx profitiert vom Wachstum im Messegeschäft.
- Umsatz stieg um 7% in neun Monaten bis September.
- KI-Anwendungen und rechtsbezogene Dienstleistungen gefragt.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx profitiert weiterhin vom Wachstum des Messegeschäfts und der Angebote rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Dabei sind laut dem Unternehmen insbesondere neue KI-Anwendungen gefragt. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei legte das Messegeschäft um 8 Prozent zu und das Geschäft rund um rechtsbezogene Dienstleistungen etwa für Anwaltskanzleien, Wissenschaft und Regierungen um 9 Prozent. Für das Gesamtjahr strebt Relx ein starkes zugrundeliegendes Wachstum von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an./mis/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 40,62 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +3,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 76,47 Mrd..
RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67GBP. Von den letzten 9 Analysten der RELX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von -1,53 %/+20,63 % bedeutet.