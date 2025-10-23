KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 40,62 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +3,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 76,47 Mrd..

RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67GBP. Von den letzten 9 Analysten der RELX Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von -1,53 %/+20,63 % bedeutet.