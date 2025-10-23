Open-E JovianVHR erreicht den Veeam Ready Status und bietet unübertroffene Double-Layer-Immutabilität für die Datensicherung

Die Qualifikation Veeam Ready Repository gibt Anwendern das nötige Vertrauen, um eine belastbare, unveränderbare Backup-Strategie aufzubauen. Für IT-Architekten, Administratoren und IT-Verantwortliche bedeutet diese Qualifikation eine bestätigte Kompatibilität mit Veeam-Lösungen , die eine reibungslose Einrichtung sowie einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Sie bietet auch einen klaren Nachweis für die Unveränderlichkeit der Daten , die für die Einhaltung von Standards wie NIS2 , GDPR und HIPAA entscheidend ist. Die Lösung hat auch die strengen Tests von Veeam in Bezug auf Geschwindigkeit sowie Stabilität bestanden und garantiert die für Unternehmens-Arbeitslasten erforderliche hohe Leistung.

ATLANTA, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Open-E, ein führender Entwickler von IP-basierter Speichermanagement-Software, gab heute bekannt, dass seine „ Open-E JovianVHR "-Lösung den „ Veeam Ready Repository "-Status erreicht hat. Veeam Software ist die weltweite Nummer 1 nach Marktanteil im Bereich der Datenausfallsicherheit. Diese Qualifizierung bestätigt die robusten Fähigkeiten von Open-E JovianVHR mit Hardened-Repository-Implementierungen auf Basis von Veeam , die einen hervorragenden Schutz gegen sich entwickelnde Cyber-Bedrohungen wie Ransomware bieten.

Das Herzstück dieser qualifizierten Lösung ist Open-E JovianVHRs unvergleichliche doppelschichtige Unveränderlichkeit. Dieser Ansatz kombiniert das „Linux Hardened Repository"-Rahmenwerk mit einer zweiten, unabhängigen Schutzschicht. Diese zweischichtige Verteidigung reduziert drastisch das „Single Point of Failure"-Risiko, das bei einschichtigen Unveränderbarkeitslösungen besteht. Selbst wenn ein Angreifer die erste Schicht umgeht, bleiben die unveränderlichen ZFS-Snapshots intakt, sodass eine permanente, manipulationssichere Aufzeichnung der Daten entsteht und eine sofortige Wiederherstellung des Zustands vor dem Angriff möglich ist.

Open-E JovianVHR ist eine speziell entwickelte Single-Node-Lösung für unveränderlichen, hochleistungsfähigen Backup-Speicher. Es bietet eine überragende Leistung und Effizienz, indem es die fortschrittlichen Caching-, Inline-Deduplizierungs- sowie Komprimierungsfunktionen von ZFS nutzt. Die hardwareunabhängige Bereitstellung und das einfache Lizenzierungsmodell tragen außerdem zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) bei.

„Die Erlangung des Veeam-Ready-Repository-Status für Open-E JovianVHR ist ein Beweis für unser Bestreben, die sichersten und zuverlässigsten Datensicherungslösungen anzubieten,", sagte Kristof Franek, Geschäftsführer von Open-E. „Diese Qualifizierung gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass sie in eine bewährte Lösung investieren, die maximale Sicherheit gegen Cyber-Bedrohungen bietet."

Weitere Informationen zu Open-E JovianVHR finden Sie auf der Open-E-Website.

Informationen zu Open-E

Das 1998 gegründete Unternehmen Open-E ist ein führender Entwickler von Software für die Verwaltung von Datenspeichern. Das Vorzeigeprodukt, Open-E JovianDSS, ist ein preisgekröntes softwaredefiniertes System, das für seine außergewöhnliche Stabilität, seine Benutzerfreundlichkeit sowie sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist. Mit über 41 000 Installationen weltweit ist Open-E ein zuverlässiger Technologiepartner für führende IT-Unternehmen.

