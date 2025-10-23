UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2310 Euro belassen. Die jüngsten Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns belegten ein vergleichsweise verhaltenes drittes Quartal im Rahmen eines sich offenbar aufhellenden Branchenumfelds, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit über die Wachstumsdynamik des Unternehmens halte an./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 2.197EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2310

Kursziel alt: 2310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

