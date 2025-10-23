Quanten-Computing: Diese Aktien stehen im Fokus!

Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch: So vergab Stifel Financial etwa eine "Buy“-Einstufung mit einem Kursziel von 26 US-Dollar und sieht in D-Wave einen "Pionier im Bereich Quantum Annealing“, mit Potenzial für längerfristiges Wachstum.

D‑Wave Quantum hat sich im Jahr 2025 mit einer Kurssteigerung von rund 190 Prozent als starker Wert im Quanten-Computing-Segment gezeigt. Der Antrieb liegt in mehreren Faktoren: Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzplus von 509 Prozent gegenüber dem Vorjahr (ca. 15 Mio. US-Dollar) und reduzierte gleichzeitig seinen Nettoverlust deutlich – ein Signal an den Markt, dass die noch junge Technologie erste kommerzielle Spuren hinterlässt.

Gleichzeitig zeigen andere Analysten Zurückhaltung bei der Bewertung: Eine mittlere Kurszielspanne liegt aktuell zwischen etwa 20 US-Dollar und 33 US-Dollar.

Der starke Kursanstieg dürfte außerdem durch zwei wesentliche Impulse gestützt worden sein: Erstens ein größerer Auftrag bzw. Deal für das neue "Advantage2“-System, was die kommerzielle Reife unterstreicht.

Zweitens wachsende Aufmerksamkeit für den Sektor insgesamt – die Aussicht auf staatliche Beteiligungen und technologische Wettbewerbs-Dynamik stehen im Zentrum. Nichtsdestotrotz bleibt D-Wave noch nicht profitabel: Die hohe Bewertung spiegelt also eine große Erwartungshaltung wider, deren Erfüllung noch aussteht.

Rigetti Computing

Rigetti Computing hat 2025 rund 38 Prozent zugelegt – befeuert von sichtbaren Fortschritten und frischen Regierungsaufträgen. Ein Treiber war der 3-jährige Vertrag mit dem Air Force Research Laboratory (AFRL), dem Forschungs- und Entwicklungsflügel der US Air Force, über 5,8 Millionen US-Dollar zur Entwicklung von Quanten-Netzwerkknoten, der die Story in Richtung Vernetzung und nationale Sicherheit schärft.

Operativ meldete Rigetti Computing im Q2 2025 1,8 Millionen US-Dollar Umsatz und eine Nettoverlust-Spanne von ca. 39,7 Millionen US-Dollar – zugleich stellte das Team neue Hardware-Meilensteine heraus.

Die starke Liquidität über 570 Millionen US-Dollar nach Kapitalaufnahme verlängert den Atem für Forschung und Go-to-Market, mindert aber nicht das Kernrisiko: schwankende, auf Meilensteine abhängige Erlöse.

Analysten sind teils optimistisch wegen Technologiefortschritten und Defense-Exposure, teils skeptisch wegen Bewertung und anhaltender Verluste.



IonQ

IonQ konnte in diesem Jahr wieder deutlichen Rückenwind verzeichnen – die Aktie stieg um über 28 Prozent seit Jahresbeginn. Ein zentraler Auslöser war die Meldung, dass das Unternehmen eine neue Weltrekord-2-Qubit-Gate-Fidelity von 99,99 % (ein wichtiger Schritt hin zu fehlertoleranten und leistungsfähigeren Quantencomputern) erreicht hat.

Hinzu kommt, dass IonQ im Rahmen des "Analyst Day 2025" eine ambitionierte Roadmap präsentierte: Darin enthalten sind unter anderem Pläne zur Skalierung über Leit­ionen-Qubits, Aufbau eines Photonic-Interconnects und internationale Expansion – alles Komponenten, die eine führende Position im Quantenbereich unterstreichen.

Laut einer Prognose von Zacks Investment Research wird der Umsatz von IonQ im Jahr 2025 voraussichtlich um etwa 115 %gegenüber dem Vorjahr steigen.

Trotz dieser positiven Impulse warnen einige Analysten vor einer überzogenen Bewertung.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



