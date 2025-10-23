Kursanstiege von bis zu 190 %
Quanten-Computing: Diese Aktien stehen im Fokus!
Im Jahr 2025 haben mehrere Unternehmen aus dem Bereich Quanten-Computing außergewöhnliche Kursgewinne erzielt. Hier sind einige der führenden Aktien, die profitiert haben.
- D-Wave Quantum: Kurssteigerung 190%, Umsatzplus 509%.
- Rigetti Computing: 38% Zuwachs, Vertrag mit US Air Force.
- IonQ: 28% Anstieg, neue Rekord-Gate-Fidelity erreicht.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
D‑Wave Quantum
D‑Wave Quantum hat sich im Jahr 2025 mit einer Kurssteigerung von rund 190 Prozent als starker Wert im Quanten-Computing-Segment gezeigt. Der Antrieb liegt in mehreren Faktoren: Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzplus von 509 Prozent gegenüber dem Vorjahr (ca. 15 Mio. US-Dollar) und reduzierte gleichzeitig seinen Nettoverlust deutlich – ein Signal an den Markt, dass die noch junge Technologie erste kommerzielle Spuren hinterlässt.
Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch: So vergab Stifel Financial etwa eine "Buy“-Einstufung mit einem Kursziel von 26 US-Dollar und sieht in D-Wave einen "Pionier im Bereich Quantum Annealing“, mit Potenzial für längerfristiges Wachstum.
Gleichzeitig zeigen andere Analysten Zurückhaltung bei der Bewertung: Eine mittlere Kurszielspanne liegt aktuell zwischen etwa 20 US-Dollar und 33 US-Dollar.
Der starke Kursanstieg dürfte außerdem durch zwei wesentliche Impulse gestützt worden sein: Erstens ein größerer Auftrag bzw. Deal für das neue "Advantage2“-System, was die kommerzielle Reife
unterstreicht.
Zweitens wachsende Aufmerksamkeit für den Sektor insgesamt – die Aussicht auf staatliche Beteiligungen und technologische Wettbewerbs-Dynamik stehen im Zentrum. Nichtsdestotrotz bleibt D-Wave noch nicht profitabel: Die hohe Bewertung spiegelt also eine große Erwartungshaltung wider, deren Erfüllung noch aussteht.
Rigetti Computing
Rigetti Computing hat 2025 rund 38 Prozent zugelegt – befeuert von sichtbaren
Fortschritten und frischen Regierungsaufträgen. Ein Treiber war der 3-jährige Vertrag mit dem Air Force Research Laboratory (AFRL), dem Forschungs- und Entwicklungsflügel der US Air Force, über 5,8
Millionen US-Dollar zur Entwicklung von Quanten-Netzwerkknoten, der die Story in Richtung Vernetzung und nationale Sicherheit schärft.
Operativ meldete Rigetti Computing im Q2 2025 1,8 Millionen US-Dollar Umsatz und eine Nettoverlust-Spanne von ca. 39,7 Millionen US-Dollar – zugleich stellte das Team neue Hardware-Meilensteine heraus.
Die starke Liquidität über 570 Millionen US-Dollar nach Kapitalaufnahme verlängert den Atem für Forschung und Go-to-Market, mindert aber nicht das Kernrisiko: schwankende, auf Meilensteine abhängige Erlöse.
Analysten sind teils optimistisch wegen Technologiefortschritten und Defense-Exposure, teils skeptisch wegen Bewertung und anhaltender Verluste.
IonQ
IonQ konnte in diesem Jahr wieder deutlichen Rückenwind verzeichnen – die Aktie stieg um über 28
Prozent seit Jahresbeginn. Ein zentraler Auslöser war die Meldung, dass das Unternehmen eine neue Weltrekord-2-Qubit-Gate-Fidelity von 99,99 % (ein wichtiger Schritt hin zu fehlertoleranten
und leistungsfähigeren Quantencomputern) erreicht hat.
Hinzu kommt, dass IonQ im Rahmen des "Analyst Day 2025" eine ambitionierte Roadmap präsentierte: Darin enthalten sind unter anderem Pläne zur Skalierung über Leitionen-Qubits, Aufbau eines Photonic-Interconnects und internationale Expansion – alles Komponenten, die eine führende Position im Quantenbereich unterstreichen.
Laut einer Prognose von Zacks Investment Research wird der Umsatz von IonQ im Jahr 2025 voraussichtlich um etwa 115 %gegenüber dem Vorjahr steigen.
Trotz dieser positiven Impulse warnen einige Analysten vor einer überzogenen Bewertung.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion