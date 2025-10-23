Ölpreis schießt nach neuen US-Sanktionen gegen russische Öl-Industrie nach oben

Auch am Donnerstagvormittag notiert der Ölpreis weiterhin deutlich im Plus: Ein Barrel Brent-Öl kostet derzeit 64,74 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,6 Prozent entspricht. WTI-Öl liegt mit 60,67 US-Dollar sogar mehr als 2,2 Prozent im Plus (Stand: 09:42 Uhr MESZ).

Ein politischer Paukenschlag aus Washington hat am Mittwochabend die Ölpreise in die Höhe getrieben: Die US-Regierung unter Präsident Trump hat neue Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, woraufhin der Markt sofort reagierte. Brent-Rohöl stieg innerhalb weniger Stunden um fast 3 Prozent auf 64,42 US-Dollar je Barrel, während US-Öl der Sorte WTI auf 60,24 US-Dollar zulegte.

Das US-Finanzministerium begründete die Strafmaßnahmen mit Moskaus mangelnder Bereitschaft zu einem "ernsthaften Friedensprozess" im Ukraine-Konflikt. Finanzminister Scott Bessent erklärte, jetzt sei die Zeit gekommen, "das Töten zu beenden und einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen". Washington kündigte an, notfalls weitere Schritte zu prüfen, um Präsident Trumps Bemühungen um ein Ende des Kriegs zu unterstützen, und forderte die Verbündeten auf, sich den Sanktionen anzuschließen.

Ziel der Maßnahmen sei es, die Einnahmequellen des Kremls zu beschneiden, mit denen Russland seinen Krieg finanziert. Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte gegenüber NBC News, die Sanktionen stünden auch im Zusammenhang mit einem geplatzten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Budapest.

Die Entscheidung trifft Moskau empfindlich und hat zugleich geopolitische Wellen ausgelöst. Trump erhöht zudem den Druck auf Indien, den Import russischen Öls zu stoppen. Neu-Delhi zählt derzeit zu den größten Abnehmern von russischem Rohöl und profitiert von Preisnachlässen, die Moskau nach den westlichen Sanktionen gewährt.

Die Ölpreise befinden sich eigentlich auf einer längerfristigen Talfahrt. Innerhalb eines Jahres hat WTI-Öl mehr als 17 Prozent verloren. Rohöl der Sorte Brent rund 16,5 Prozent. Mit den neuen Sanktionen kehrt nun geopolitische Spannung als Preistreiber zurück – und die Ölpreise könnten erneut zum politischen Barometer der Weltlage werden.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



