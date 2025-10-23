MTU pulverisiert Prognosen – Gewinn, Marge, Cashflow auf Rekord

Von Juli bis September steigerte MTU den bereinigten Umsatz um 12,4 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro, davon entfielen 646 Millionen auf das OEM-Geschäft und 1,5 Milliarden auf die zivile Instandhaltung (MRO). Das bereinigte EBIT kletterte von 273 auf 339 Millionen Euro, die Marge auf 15,8 Prozent. Unter dem Strich erzielte MTU einen Gewinn von 241 Millionen Euro nach 199 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten lediglich 292 Millionen EBIT und 208 Millionen Gewinn erwartet.

Der Münchener Triebwerksbauer MTU Aero Engines hat im dritten Quartal 2025 deutlich stärker abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose nach oben korrigiert. Umsatz, Gewinn und Cashflow übertrafen die Markterwartungen klar – und das trotz Belastungen durch US-Zölle.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis um 34 Prozent auf 995 Millionen. Die EBIT-Marge legte auf 15,9 Prozent zu, der bereinigte Gewinn nach Steuern auf 720 Millionen Euro. Vorstandschef Johannes Bussmann erklärte: "Die guten Geschäftszahlen belegen einmal mehr die ausgezeichnete Marktposition und operative Leistungsfähigkeit der MTU. 2025 soll erneut ein hervorragendes Jahr für die MTU werden."

CFO Katja Garcia Vila kündigte an: "Das bereinigte EBIT dürfte 2025 im mittleren Zwanziger-Prozentbereich zunehmen und damit das obere Ende der bisher prognostizierten Spanne erreichen.“"Auch der Free Cashflow soll mit 350 bis 400 Millionen Euro höher ausfallen als bisher erwartet (zuvor 300 bis 350 Millionen). In den ersten neun Monaten wurden davon bereits 279 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz soll unverändert 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro erreichen.

Tipp aus der Redaktion Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Mit diesen Aktien das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Wachstumstreiber bleiben das zivile Triebwerksgeschäft und die Instandhaltung, die jeweils um rund 20 Prozent zulegten. Besonders stark performten die Getriebefan-Programme wie das PW1100G-JM für die A320neo-Familie und das GEnx für den Boeing 787 Dreamliner. Im Ersatzteilgeschäft stützten das V2500-Triebwerk und etablierte Widebody-Antriebe die Entwicklung.

Im Militärsegment blieb der Umsatz mit 418 Millionen Euro stabil. Hauptumsatzträger war weiterhin das Eurofighter-Triebwerk EJ200. MTU rechnet hier im vierten Quartal mit einem deutlichen Anstieg.

Der Auftragsbestand lag Ende September bei 24,1 Milliarden Euro, nach 28,7 Milliarden zum Jahresende 2024 – laut Unternehmen vor allem wegen Wechselkurseffekten. Für Forschung und Entwicklung gab MTU 275 Millionen Euro aus, vor allem für effizientere Getriebefans und neue Triebwerksgenerationen.

"Mit unserer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit treiben wir den technologischen Wandel in unserer Branche aktiv voran", sagte Bussmann. "Damit gestalten wir einen klimafreundlicheren Luftverkehr der Zukunft."

Nach dem erfolgreichen Sommergeschäft hat sich MTU an die Spitze der europäischen Luftfahrtzulieferer zurückgearbeitet – mit Rückenwind durch volle Auftragsbücher und stabile Margen. Die Aktie quittiert das am Donnerstag mit grünen Vorzeichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 386,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.



