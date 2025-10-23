Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 96,48 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,55 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von +0,82 %/+74,90 % bedeutet.