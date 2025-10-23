ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 101 Euro
- Jefferies stuft Beiersdorf auf "Hold" mit 101 Euro.
- Schwache Nivea-Umsätze belasten das Unternehmen weiter.
- Strategischer Neustart könnte ebenfalls negative Folgen haben.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 96,48 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +3,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 23,55 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 170,00EUR was eine Bandbreite von +0,82 %/+74,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 101 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
auweia....bekommen ja ganz schön eins über gebrummt für die Gewinnwarnung
Beiersdorf verliert an Tempo - Luxusmarke La Prairie schwächelt
Bei Beiersdorf kühlt sich das Umsatzwachstum deutlich ab. Vor allem der Luxusmarkt und hier besonders China sind schwierig. Dagegen läuft es für die Marke Nivea gut. Der Dax-Konzern sieht sich auf Kurs, seine Jahresplanung zu erfüllen.
...
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Beiersdorf-verliert-an-Tempo-Luxusmarke-La-Prairie-schwaechelt-article25311872.html