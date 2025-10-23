    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er habe mit einem erfahrenen deutschen Steueranwalt über die steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen verschiedener Optionen für die Beteiligung an Siemens Healthineers gesprochen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese zu behalten oder auszubauen passe nicht zur aktuellen Unternehmensstrategie, und mit einem schrittweisen Verkauf am Markt drohe ein Überhang für die verbleibende Beteiligung. Eine Abspaltung, in deren Rahmen die bestehenden Aktionäre die neuen Anteilsscheine ins Depot gebucht bekämen, wäre typischerweise steuerneutral. Dies würde aber dadurch verkompliziert, dass Siemens sich auf diesem Weg bereits 2018 von einem Teil seiner Beteiligung an dem Medizintechnikkonzern getrennt habe./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 239,0EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andre Kukhnin
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 255
    Kursziel alt: 255
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener Wert
