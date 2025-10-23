UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er habe mit einem erfahrenen deutschen Steueranwalt über die steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen verschiedener Optionen für die Beteiligung an Siemens Healthineers gesprochen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese zu behalten oder auszubauen passe nicht zur aktuellen Unternehmensstrategie, und mit einem schrittweisen Verkauf am Markt drohe ein Überhang für die verbleibende Beteiligung. Eine Abspaltung, in deren Rahmen die bestehenden Aktionäre die neuen Anteilsscheine ins Depot gebucht bekämen, wäre typischerweise steuerneutral. Dies würde aber dadurch verkompliziert, dass Siemens sich auf diesem Weg bereits 2018 von einem Teil seiner Beteiligung an dem Medizintechnikkonzern getrennt habe./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 239,0EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 255,00 € , was eine Steigerung von +6,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer