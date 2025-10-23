Applied Digital unterzeichnet 5-Milliarden-Dollar-Deal mit US-Hyperscaler

Trotz der Größe des Deals reagierten Anleger skeptisch: Die Aktie des Rechenzentrumsbetreibers schloss am Mittwoch 5,9 Prozent tiefer bei 30,62 US-Dollar, nachdem sie bereits über 15 Prozent in der vergangenen Woche verloren hatte. Dennoch bleibt die Jahresbilanz beeindruckend – die Applied-Digital-Aktie hat sich 2025 bislang verdreifacht.

Die Applied Digital Corporation hat am Mittwoch einen milliardenschweren Infrastrukturvertrag mit einem nicht namentlich genannten US-Hyperscaler unterzeichnet. Der Vertrag, der auf rund 5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, umfasst eine Laufzeit von etwa 15 Jahren und betrifft 200 Megawatt an Rechenkapazität am neuen Polaris Forge 2 Campus in North Dakota.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass die aktuelle Kursschwäche vor allem auf Gewinnmitnahmen nach der starken Jahresperformance zurückzuführen ist.

Ein weiterer Meilenstein in der KI-Infrastruktur

Mit dem neuen Leasingvertrag steigt die insgesamt vermietete Kapazität von Applied Digital auf 600 Megawatt an – verteilt auf die beiden Standorte Polaris Forge 1 und Polaris Forge 2. Der Vertrag soll die Grundlage für langfristige Einnahmen bilden und stärkt die Position des Unternehmens im stark umkämpften Markt für KI-Rechenzentren.

"Polaris Forge 2 baut auf unserer bisherigen Dynamik auf und zeigt die Stärke unserer Partnerschaften sowie die Geschwindigkeit, mit der wir die KI-Infrastrukturlandschaft umgestalten", sagte CEO Wes Cummins in der Mitteilung vom Mittwoch.

Applied Digital hatte erst im Juni zwei langfristige Verträge mit dem Cloud-Anbieter CoreWeave über insgesamt 250 Megawatt abgeschlossen, was dem Unternehmen prognostizierte 7 Milliarden US-Dollar an Mietumsätzen über 15 Jahre sichern soll. Nach dieser Ankündigung war die Aktie damals um ganze 48 Prozent gestiegen.

Finanzierung und Wachstum im Gleichschritt

Anfang Oktober sicherte sich Applied Digital eine 5-Milliarden-Dollar-Finanzierung durch Macquarie Asset Management, um den Ausbau seiner Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Die zusätzlichen Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der Polaris-Forge-Standorte fließen und die Produktionskapazität für Hochleistungs-KI-Workloads weiter erhöhen.

Über die letzten Monate haben große Cloud- und Internetkonzerne massiv in neue Rechenzentren und KI-Infrastruktur investiert, um die erwartete Explosion der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zu bewältigen. Während Unternehmen wie Microsoft, Google und Amazon Milliarden in eigene Rechenzentren investieren, positionieren sich spezialisierte Anbieter wie Applied Digital als strategische Partner in der Wertschöpfungskette.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Applied Digital Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.





