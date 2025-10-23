Aktien Frankfurt Eröffnung
Starke SAP-Aktie stützt den Dax
- SAP-Aktien steigen um fast zwei Prozent nach Bilanz.
- Dax legt leicht um 0,2 Prozent auf 24.200 Punkte zu.
- Anleger agieren zurückhaltend, Marke von 24.000 Punkten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Kursgewinne der SAP-Aktien nach der Quartalsbilanz des Software-Riesen und Dax-Schwergewichts haben am Donnerstag den Leitindex Dax gestützt. SAP verteuerten sich um knapp zwei Prozent. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.200 Punkte leicht zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung unterhalb des Rekordhochs von vor zwei Wochen bei 24.771 Zählern.
"Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der Dax möglichst halten sollte.
Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,3 Prozent auf 30.082 Punkte im Plus. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent./bek/jha/
