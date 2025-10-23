    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke SAP-Aktie stützt den Dax

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien steigen um fast zwei Prozent nach Bilanz.
    • Dax legt leicht um 0,2 Prozent auf 24.200 Punkte zu.
    • Anleger agieren zurückhaltend, Marke von 24.000 Punkten.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Starke SAP-Aktie stützt den Dax
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Kursgewinne der SAP-Aktien nach der Quartalsbilanz des Software-Riesen und Dax-Schwergewichts haben am Donnerstag den Leitindex Dax gestützt. SAP verteuerten sich um knapp zwei Prozent. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.200 Punkte leicht zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung unterhalb des Rekordhochs von vor zwei Wochen bei 24.771 Zählern.

    "Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der Dax möglichst halten sollte.

    Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,3 Prozent auf 30.082 Punkte im Plus. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent./bek/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung Starke SAP-Aktie stützt den Dax Kräftige Kursgewinne der SAP-Aktien nach der Quartalsbilanz des Software-Riesen und Dax-Schwergewichts haben am Donnerstag den Leitindex Dax gestützt. SAP verteuerten sich um knapp zwei Prozent. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im …