    ANALYSE-FLASH

    UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

    • UBS belässt SAP auf "Buy" mit Kursziel 300 Euro.
    • Current Cloud Backlog übertrifft Markterwartungen deutlich.
    • SAP-Chef signalisiert bessere Berechenbarkeit für Zukunft.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 240,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,87 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +16,83 %/+34,14 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
