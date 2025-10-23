ANALYSE-FLASH
UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
- UBS belässt SAP auf "Buy" mit Kursziel 300 Euro.
- Current Cloud Backlog übertrifft Markterwartungen deutlich.
- SAP-Chef signalisiert bessere Berechenbarkeit für Zukunft.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 240,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,87 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +16,83 %/+34,14 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 300 Euro
Das beanstandete Modell nennt man SaaS und betreibt fast jeder Softwarekonzern.