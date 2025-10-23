ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 270 Euro
- Deutsche Bank bleibt bei SAP auf "Buy" mit 270 Euro.
- Quartalszahlen besser als erwartet, positive Einschätzung.
- Verbesserungen in der Pipeline bieten Kaufgelegenheiten.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Besser als befürchtet, lautete das Fazit von Johannes Schaller am Donnerstag zu den Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Die Pipeline zeige Verbesserungen. Schaller sieht Kaufgelegenheiten für die Aktie./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:01 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 240,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,87 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +16,83 %/+34,14 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 270 Euro
