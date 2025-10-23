DACH-Region: Schwache Strategie bei Diversitätszielen!
Unternehmen in der DACH-Region erkennen zunehmend die Bedeutung von Diversität, doch wie konsequent setzen sie diese Erkenntnis in die Praxis um?
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 92% der Unternehmen in der DACH-Region bewerten Diversität als wesentliches Thema, ein Anstieg von 82,5% im Vorjahr.
- 68% der Unternehmen berichten über den Gender Pay Gap, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Nur 41% der Unternehmen verknüpfen Diversitätsziele mit der Vorstandsvergütung, was auf eine schwache strategische Zielbindung hinweist.
- Die meisten Unternehmen konzentrieren sich beim Diversitätsmanagement stark auf Geschlecht, während andere Dimensionen wie ethnische Herkunft weniger Beachtung finden.
- 83% der Unternehmen haben Diversität in ihrer ESG-Strategie verankert, jedoch ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.
- Der Politikwandel in den USA könnte die Kommunikation und Wahrnehmung von Diversität in der DACH-Region beeinflussen, obwohl die Relevanz nicht in Frage gestellt wird.
