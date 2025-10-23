57 0 Kommentare DACH-Region: Schwache Strategie bei Diversitätszielen!

Unternehmen in der DACH-Region erkennen zunehmend die Bedeutung von Diversität, doch wie konsequent setzen sie diese Erkenntnis in die Praxis um?

92% der Unternehmen in der DACH-Region bewerten Diversität als wesentliches Thema, ein Anstieg von 82,5% im Vorjahr.

68% der Unternehmen berichten über den Gender Pay Gap, was eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Nur 41% der Unternehmen verknüpfen Diversitätsziele mit der Vorstandsvergütung, was auf eine schwache strategische Zielbindung hinweist.

Die meisten Unternehmen konzentrieren sich beim Diversitätsmanagement stark auf Geschlecht, während andere Dimensionen wie ethnische Herkunft weniger Beachtung finden.

83% der Unternehmen haben Diversität in ihrer ESG-Strategie verankert, jedoch ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Der Politikwandel in den USA könnte die Kommunikation und Wahrnehmung von Diversität in der DACH-Region beeinflussen, obwohl die Relevanz nicht in Frage gestellt wird.





