Wie KI-Agenten den deutschen Markt herausfordern (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint-Studie zeigt, wie regulatorische Hürden,

Fachkräftemangel und kulturelle Barrieren Innovationskraft und Wertschöpfung

ausbremsen.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint macht in ihrer aktuellen

Studie zur Entwicklung und Einführung von agentischer KI (Agentic AI) auf die

wachsende Kluft zwischen innovativen Vorreitern und zögerlichen Nachzüglern,

darunter Deutschland, aufmerksam. Während weltweit erste Unternehmen die

Innovationspotenziale von KI-Initiativen erfolgreich nutzen und neue

Geschäftsmodelle erschließen, verharrt Deutschland im Pilotmodus - gebremst

durch regulatorische Hürden, veraltete IT-Infrastrukturen und kulturelle

Barrieren.





Überwältigende Mehrheit der deutschen Unternehmen skaliert KI nicht gemäß dereigenen ZielsetzungIn Deutschland ist es 93 Prozent der Unternehmen bislang nicht gelungen, mit demSkalieren ihrer KI-Initiativen auch die damit erhofften Unternehmensziele zuerreichen. Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland bleibt in der Pilotphaseoder skaliert nicht wie geplant. Die Gründe sind laut der Befragung vielfältig:- 52 Prozent nennen regulatorische Hürden als Herausforderung- 37 Prozent kämpfen mit inkompatiblen IT-Landschaften- 26 Prozent sehen sich durch interne Widerstände ausgebremst"Deutschland bleibt bei der Skalierung von KI-Projekten hinter den selbstgesteckten Zielen zurück - interne Widerstände, regulatorische Hürden sowieveraltete IT-Landschaften bremsen die Umsetzung. Wer jetzt nicht handelt,riskiert die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit zu verlieren",kommentiert Juliane Musil, Partnerin bei BearingPoint.Effizienz statt Innovation - wie der deutsche Fokus auf Sicherheit ChancenverspieltDeutsche Unternehmen setzen bei der KI-Transformation klar auf Sicherheit undEffizienz statt auf Wagnis und Innovation. 72 Prozent nennen Effizienz alsHauptziel - deutlich mehr als im weltweiten Durchschnitt (51 Prozent). AuchCompliance steht hierzulande weit oben auf der Agenda (66 Prozent gegenüber 41Prozent international). Wenn es jedoch um Innovation und neue Geschäftsmodellegeht, zeigt sich Zurückhaltung: Nur 12 Prozent verfolgen mit KI das Ziel,Innovationen voranzutreiben (weltweit: 23 Prozent) und lediglich 9 Prozentplanen, mit der Technologie neue Geschäftsmodelle zu erschließen (weltweit: 21Prozent)."Während international viele Unternehmen mit KI neue Geschäftsmodelle undInnovationen vorantreiben, konzentriert sich der deutsche Markt noch stark aufEffizienz und Compliance, und verschenkt damit wertvolles Potenzial", so JulianeMusil.Arbeitsmarkt in der Schieflage: KI verschärft Fachkräftemangel und