Zwischen Pilotphase und Kompetenzlücke
Wie KI-Agenten den deutschen Markt herausfordern (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint-Studie zeigt, wie regulatorische Hürden,
Fachkräftemangel und kulturelle Barrieren Innovationskraft und Wertschöpfung
ausbremsen.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint macht in ihrer aktuellen
Studie zur Entwicklung und Einführung von agentischer KI (Agentic AI) auf die
wachsende Kluft zwischen innovativen Vorreitern und zögerlichen Nachzüglern,
darunter Deutschland, aufmerksam. Während weltweit erste Unternehmen die
Innovationspotenziale von KI-Initiativen erfolgreich nutzen und neue
Geschäftsmodelle erschließen, verharrt Deutschland im Pilotmodus - gebremst
durch regulatorische Hürden, veraltete IT-Infrastrukturen und kulturelle
Barrieren.
Überwältigende Mehrheit der deutschen Unternehmen skaliert KI nicht gemäß der
eigenen Zielsetzung
In Deutschland ist es 93 Prozent der Unternehmen bislang nicht gelungen, mit dem
Skalieren ihrer KI-Initiativen auch die damit erhofften Unternehmensziele zu
erreichen. Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland bleibt in der Pilotphase
oder skaliert nicht wie geplant. Die Gründe sind laut der Befragung vielfältig:
- 52 Prozent nennen regulatorische Hürden als Herausforderung
- 37 Prozent kämpfen mit inkompatiblen IT-Landschaften
- 26 Prozent sehen sich durch interne Widerstände ausgebremst
"Deutschland bleibt bei der Skalierung von KI-Projekten hinter den selbst
gesteckten Zielen zurück - interne Widerstände, regulatorische Hürden sowie
veraltete IT-Landschaften bremsen die Umsetzung. Wer jetzt nicht handelt,
riskiert die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit zu verlieren",
kommentiert Juliane Musil, Partnerin bei BearingPoint.
Effizienz statt Innovation - wie der deutsche Fokus auf Sicherheit Chancen
verspielt
Deutsche Unternehmen setzen bei der KI-Transformation klar auf Sicherheit und
Effizienz statt auf Wagnis und Innovation. 72 Prozent nennen Effizienz als
Hauptziel - deutlich mehr als im weltweiten Durchschnitt (51 Prozent). Auch
Compliance steht hierzulande weit oben auf der Agenda (66 Prozent gegenüber 41
Prozent international). Wenn es jedoch um Innovation und neue Geschäftsmodelle
geht, zeigt sich Zurückhaltung: Nur 12 Prozent verfolgen mit KI das Ziel,
Innovationen voranzutreiben (weltweit: 23 Prozent) und lediglich 9 Prozent
planen, mit der Technologie neue Geschäftsmodelle zu erschließen (weltweit: 21
Prozent).
"Während international viele Unternehmen mit KI neue Geschäftsmodelle und
Innovationen vorantreiben, konzentriert sich der deutsche Markt noch stark auf
Effizienz und Compliance, und verschenkt damit wertvolles Potenzial", so Juliane
Musil.
Arbeitsmarkt in der Schieflage: KI verschärft Fachkräftemangel und
