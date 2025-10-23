JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,13 % und einem Kurs von 117,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

