Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 24,49 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,11 %.

Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 22,08 Mrd..

STMicroelectronics zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2652. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -13,44 %/+27,78 % bedeutet.