ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
- Jefferies bleibt bei "Buy" für STMicroelectronics.
- Kursziel von 30 Euro trotz schwächerer Umsätze.
- Prognose für Bruttomargen bleibt positiv und gesund.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Umsatzdynamik sei schwächer als erwartet, die Prognose für die Bruttomargen sehe aber gesund aus, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Halbleiterherstellers./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 24,49 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,11 %.
Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 22,08 Mrd..
STMicroelectronics zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2652. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -13,44 %/+27,78 % bedeutet.
