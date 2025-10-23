    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax leicht im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,2% auf 24.188 Punkte, Konsolidierung.
    • Anleger agieren zurückhaltend, Impuls bleibt aus.
    • RWE und Lufthansa fallen, Atoss Software steigt stark.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax leicht im Plus
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursgewinne haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.188 Punkte zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung unterhalb des Rekordhochs von vor zwei Wochen bei 24.771 Zählern.

    "Am Aktienmarkt agieren die Anleger zurückhaltend", schrieb die Landesbank Helaba. Das technische Bild sei uneinheitlich und ein klarer Impuls bleibe abzuwarten. Wichtig sei die Marke von 24.000 Punkten, über der sich der Dax möglichst halten sollte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.702,70€
    Basispreis
    16,34
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.700,00€
    Basispreis
    15,15
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,3 Prozent auf 30.110 Punkte im Plus. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent.

    SAP -Aktien sanken nach anfänglichen Gewinnen um 0,4 Prozent. Das Unternehmen wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Allerdings habe das Management in einer Telefonkonferenz positive Signale für die Produkt-Pipeline im vierten Quartal gesendet, schrieb Analyst Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF.

    RWE zählten zu den größten Verlierern im Dax. Sie fielen um 1,4 Prozent, nachdem die Bank Citigroup die Kaufempfehlung für die Aktien des Energiekonzerns gestrichen hat.

    Ein stark steigender Ölpreis belastete die Lufthansa -Aktien, die um 1,5 Prozent fielen. Der Ölpreis profitiert von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen.

    Unter den kleineren Titeln fielen Atoss Software mit einer Kurs-Rally von fast 11 Prozent auf. Der Softwareanbieter rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 114,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 285,87 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +16,56 %/+33,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax leicht im Plus Leichte Kursgewinne haben am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag legte dieser im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.188 Punkte zu. Damit verbleibt der Leitindex in einer Konsolidierung …