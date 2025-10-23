JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der von den Schweizern angehobene Ausblick entspreche zudem bereits den Markterwartungen./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 295,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.
