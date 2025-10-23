    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der von den Schweizern angehobene Ausblick entspreche zudem bereits den Markterwartungen./rob/ajx/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 295,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Benjamin Jackson
    Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 270
    Kursziel alt: 270
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00CHF, was einem Rückgang von -1,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der …