JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Franken belassen. Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach der Zahlenvorlage des Pharmaherstellers. Der von den Schweizern angehobene Ausblick entspreche zudem bereits den Markterwartungen./rob/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 295,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Benjamin Jackson

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



