    Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Unilever bleibt auf Kurs zu Jahreszielen trotz Umsatzrückgang.
    • Organisches Wachstum im Q3 bei 3,9 Prozent über Erwartungen.
    • Abspaltung des Eis-Geschäfts soll im Q4 abgeschlossen werden.
    LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever sieht sich nach neun Monaten weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz ging zwar von Januar bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 44,8 Milliarden Euro zurück, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Plus aber 3,6 Prozent, wie Unilever am Donnerstag in London mitteilte. Für das Gesamtjahr steht weiterhin ein organisches Plus von drei bis fünf Prozent auf der Agenda des Managements.

    An der Börse wirkten sich die Zahlen und die bestätigte Prognose kaum aus. Der Kurs legte leicht zu. Das Papier tritt seit einiger Zeit mehr oder weniger auf der Stelle. Seit Ende 2024 verteuerte sich die Aktie um knapp drei Prozent und damit deutlich weniger als der Stoxx 50 .

    Im dritten Quartal konnte der Hersteller von Marken wie Knorr, Dove und Omo sein organisches Wachstum vor allem dank guter Geschäfte mit Kosmetikprodukten noch beschleunigen, es betrug 3,9 Prozent. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens nur 3,7 Prozent erwartet.

    Konzernchef Fernando Fernandez verwies zur Begründung auf ein weiterhin überdurchschnittlich gutes Quartal in den Schwellenländern, wo Unilever von seinem Innovationsprogramm profitiert habe. In Indonesien und China sei der Konzern dank "entschiedener Interventionsmaßnahmen" zu Wachstum zurückgekehrt.

    Auch deshalb rechnet Fernandez weiterhin damit, dass das zweite Halbjahr für den Konzern besser laufen dürfte. Sein Sparziel von 650 Millionen Euro für 2025 bestätigte der Manager, rechnet jetzt aber mit geringeren Restrukturierungskosten als zuvor.

    Bei der geplanten Abspaltung des Eis-Geschäfts sieht sich Unilever unterdessen weiterhin auf Kurs, obwohl der Zeitplan wegen der Haushaltssperre (Shutdown) in den USA überarbeitet werden musste. Die Ausgliederung von The Magnum Ice Cream Company (TMICC) dürfte im vierten Quartal abgeschlossen sein, hieß es in der Konzernmitteilung weiter./tav/zb/jha/

    ISIN:GB00B10RZP78WKN:A0JNE2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 4.776 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 132,94 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7787. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -30,20 %/+8,38 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
