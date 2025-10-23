Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt
- Unilever bleibt auf Kurs zu Jahreszielen trotz Umsatzrückgang.
- Organisches Wachstum im Q3 bei 3,9 Prozent über Erwartungen.
- Abspaltung des Eis-Geschäfts soll im Q4 abgeschlossen werden.
LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever sieht sich nach neun Monaten weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz ging zwar von Januar bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent auf 44,8 Milliarden Euro zurück, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das Plus aber 3,6 Prozent, wie Unilever am Donnerstag in London mitteilte. Für das Gesamtjahr steht weiterhin ein organisches Plus von drei bis fünf Prozent auf der Agenda des Managements.
An der Börse wirkten sich die Zahlen und die bestätigte Prognose kaum aus. Der Kurs legte leicht zu. Das Papier tritt seit einiger Zeit mehr oder weniger auf der Stelle. Seit Ende 2024 verteuerte sich die Aktie um knapp drei Prozent und damit deutlich weniger als der Stoxx 50 .
Im dritten Quartal konnte der Hersteller von Marken wie Knorr, Dove und Omo sein organisches Wachstum vor allem dank guter Geschäfte mit Kosmetikprodukten noch beschleunigen, es betrug 3,9 Prozent. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens nur 3,7 Prozent erwartet.
Konzernchef Fernando Fernandez verwies zur Begründung auf ein weiterhin überdurchschnittlich gutes Quartal in den Schwellenländern, wo Unilever von seinem Innovationsprogramm profitiert habe. In Indonesien und China sei der Konzern dank "entschiedener Interventionsmaßnahmen" zu Wachstum zurückgekehrt.
Auch deshalb rechnet Fernandez weiterhin damit, dass das zweite Halbjahr für den Konzern besser laufen dürfte. Sein Sparziel von 650 Millionen Euro für 2025 bestätigte der Manager, rechnet jetzt aber mit geringeren Restrukturierungskosten als zuvor.
Bei der geplanten Abspaltung des Eis-Geschäfts sieht sich Unilever unterdessen weiterhin auf Kurs, obwohl der Zeitplan wegen der Haushaltssperre (Shutdown) in den USA überarbeitet werden musste. Die Ausgliederung von The Magnum Ice Cream Company (TMICC) dürfte im vierten Quartal abgeschlossen sein, hieß es in der Konzernmitteilung weiter./tav/zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 4.776 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +2,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 132,94 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7787. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -30,20 %/+8,38 % bedeutet.
Lieber gar nichts vor dem spin off, wird nämlich kompliziert. Neben dem spin off ( demerger) führt Unilever noch eine Share Consolidation durch, bei der man Unilever Aktien ausgebucht und dann eine geringere Stückzahl wieder eingebucht bekommt, was zwar den Anteil des Aktionärs am Unternehmen nicht verändert und wohl dafür sorgen soll, dass der Kurs neutral auf den spin off reagiert, aber na ja es ist ungewöhnlich. Es wird also viel herumgebucht werden und man weiß auch nie ganz sicher wie die deutschen Banken damit steuertechnisch umgehen. Da keine große Gefahr besteht, dass einem die Unilever Aktie wegläuft, könnte man sie auch einfach nach dem spin off kaufen, wenn man sie denn will und die Magnum Aktie kann man dann auch kaufen, wenn man sie denn interessant findet. Zumal spin offs die Tendenz haben erst einmal zu fallen, weil Anleger sie verkaufen. Wie auch immer, jeder muss das selbst entscheiden, geschenkt bekommt man hier jedenfalls nichts außer Ein- und Ausbuchungen. Wäre besser gewesen sie hätten einen Käufer für das Eis gefunden. Danach hatten sie ja anfangs gesucht, aber wohl keinen finden können, der einen halbwegs respektablen Preis zahlen wollte.
Wir bekomm übrigens pro 5 Unilever Aktien eine Magnum Aktie eingebucht
Dann können Sommer + Dividende jetzt kommen :)