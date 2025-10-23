Deutlicher Kurssprung bei der Nokia Aktie - 23.10.2025

Die Nokia Aktie notiert aktuell bei 5,3000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,07 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,5710 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nokia über einen Zuwachs von +26,10 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +1,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,54 % gewonnen.

Nokia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat +21,32 % 3 Monate +26,10 % 1 Jahr +12,16 %

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,22 Mrd. wert.

Der Netzwerkausrüster Nokia hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Vor allem in den Bereichen Netzwerk-Infrastruktur, sowie optische Netzwerke konnte der finnische Konzern zulegen. Der bereinigte Betriebsgewinn sank im dritten …

Nokia CorporationInterim Report23 October 2025 at 08:00 EEST Nokia Corporation Interim Report for Q3 2025Strong net sales growth, well on track to achieve full year outlook Q3 comparable net sales grew 9% y-o-y on a constant currency and …

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.