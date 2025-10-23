    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia

    Deutlicher Kurssprung bei der Nokia Aktie - 23.10.2025

    Am 23.10.2025 ist die Nokia Aktie, bisher, um +12,07 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.

    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

    Nokia Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die Nokia Aktie notiert aktuell bei 5,3000 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,07 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,5710  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nokia über einen Zuwachs von +26,10 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +1,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,54 % gewonnen.

    Nokia Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,80 %
    1 Monat +21,32 %
    3 Monate +26,10 %
    1 Jahr +12,16 %

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,22 Mrd. wert.

    Nokia übertrifft Erwartungen dank starken Netzwerkinfrastruktur-Geschäften


    Der Netzwerkausrüster Nokia hat im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Vor allem in den Bereichen Netzwerk-Infrastruktur, sowie optische Netzwerke konnte der finnische Konzern zulegen. Der bereinigte Betriebsgewinn sank im dritten …

    Nokia Corporation Interim Report for Q3 2025


    Nokia CorporationInterim Report23 October 2025 at 08:00 EEST  Nokia Corporation Interim Report for Q3 2025Strong net sales growth, well on track to achieve full year outlook Q3 comparable net sales grew 9% y-o-y on a constant currency and …

    Nokia Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nokia

    +9,03 %
    +1,80 %
    +21,32 %
    +26,10 %
    +12,16 %
    +12,71 %
    +35,02 %
    -22,83 %
    -59,69 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
