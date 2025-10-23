HEALWELL AI richtet mit einer einwöchigen Roadshow zur Geschäftsentwicklung und Anlegersensibilisierung im Vereinigten Königreich den Fokus auf seine KI-gestützten Gesundheitsvorsorgelösungen

- Das Führungsteam von HEALWELL AI traf sich im Rahmen einer Business-Development-Roadshow im Vereinigten Königreich mit potenziellen Investoren, Partnern und M&A-Kandidaten.

- HEALWELL veranstaltete außerdem am 14. Oktober 2025 eine erfolgreiche Veranstaltung für geladene Gäste in London, die Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen, Investoren und Finanzinstitute zusammenbrachte. Vor einem großen Publikum mit Vertretern britischer Banken, Gesundheitsdienstleister und institutionellen Investoren gab die Firmenführung von HEALWELL Einblicke in das Wachstumspotenzial von KI-gestützten Lösungen für die Gesundheitsvorsorge im Vereinigten Königreich.

- Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Kamingespräch unter der Moderation von Beatrice York, Gründerin von BY-EQ Limited, das die wachsende globale Präsenz und das Engagement von HEALWELL zu Gesundheitsinnovationen auf höchster Ebene widerspiegelte.

TORONTO, ON, 23. Oktober 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, gibt mit Freude den erfolgreichen Abschluss eines einwöchigen Programms mit Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung und Sensibilisierung der Anleger im Vereinigten Königreich bekannt. Der Besuch umfasste strategische Treffen mit potenziellen Anlegern, Partnern und Übernahmekandidaten sowie eine exklusive Veranstaltung in London, bei der die Führungsrolle von HEALWELL im Bereich der KI-gestützten Gesundheitsvorsorgelösungen hervorgehoben wurde.

Während der gesamten Woche trafen sich Mitglieder des HEALWELL-Führungsteams – darunter CEO James Lee, President Dr. Alexander Dobranowski und andere Führungskräfte – mit Gesundheitsdienstleistern, Finanzinstituten und Technologiepartnern, um Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit im gesamten britischen Gesundheitswesen zu sondieren. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die steigende Nachfrage nach KI-Tools, mit denen das Outcome der Patienten verbessert, die Effizienz im klinischen Bereich erhöht und eine frühzeitigere Erkennung von Krankheiten ermöglicht wird.