DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 133 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Darmstädter hätten sich auf ihrem Kapitalmarkttag etwas realistischere, konservative Ziele für 2026 und mittelfristig gesteckt, schrieb Falko Friedrichs am Donnerstag in einem Kommentar. Die operative Dynamik sollte anziehen./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 114,2EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 127
Kursziel alt: 133
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
