Der Erfolg des Einzelhändlers basiert auf einem einzigartigen Konzept. Zum Einen dürfen nur regsitrierte Mitglieder bei Costco einkaufen. Eine Jahresgebühr zwischen 60 und 120 US-Dollar gewährt Zugang zu allen Filialen weltweit und sichert dem Unternehmen kalkulierbare und stabile Einnahmen, selbst bei schwankenden Verkaufszahlen. Zweitens bietet Costco nur eine begrenzte Produktauswahl. Statt zehntausender Artikel bietet Costco nur etwa 4.000 sorgfältig ausgewählte Produkte an.

Costco Wholesale ist eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt und gilt als Pionier im sogenannten Warehouse-Club-Modell. Das Us-amerikansiche Unternehmen kombiniert Elemente eines Großhändlers mit den Vorteilen des Einzelhandels – und bietet seinen Mitgliedern hochwertige Produkte zu besonders niedrigen Preisen an. Costco wurde 1983 in Seattle, Washington gegründet. Das Geschäftsmodell orientierte sich am bereits existierenden Konzept von Price Club, das auf Großhandelsmengen und Mitgliedschaften setzte. 1993 fusinoerte Costco mit Price Club. Heute betreibt Costco über 900 Filialen in Ländern wie den USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Japan, Südkorea, Australien, Spanien, Frankreich, China und Island.

Diese Konzentration schlägt sich in besseren Einkaufspreisen und geringeren Lagerkosten nieder. Zudem kalkuliert der Einzelhändler bewusst mit niedrigen Margen. Costco setzt auf geringe Aufschläge zwischen 10 und 15 %, um dauerhaft günstige Preise zu garantieren. Und last but not least steht die Eigenmarke Kirkland Signature für Qualität zu günstigen Preisen und macht mittlerweile rund 25% des gesamten Umsatzes aus.

Deutlicher Umsatzzuwachs

Im September hat der Handeskonzern deutliche Umsatzzuwächse erzielt. Die vergleichbaren Verkäufe stiegen konzernweit um 5,7% - ohne Effekte aus schwankenden Benzinpreisen und Wechselkursen lag das Plus bei 6,0%. In den USA legten die flächenbereinigten Verkäufe um 5,1% zu, in Kanada um 6,3% und im internationalen Geschäft um 8,5%. Besonders gut lief es im Online-Vertrieb mit einem Plus von 26,1%. Inzwischen machen die Online-Verkäufe etwa 7% des Gesamtumsatzes aus. Ein Teil des Anstiegs im Online-Business dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, dass Costco mehr Produkte online anbietet, die Suchfunktion verbessert und sogar einen Online-Warteraum für besonders interessante Artikel eingerichtet hat.

Neben seiner wachsenden Online-Präsenz eröffnet Costco weiterhin neue Filialen, bislang 24 in diesem Jahr. Damit steigt die Zahl der weltweiten Filialen auf 914. Bis 2026 will Costco weitere 30 Filialen eröffnen. Darüber hinaus dürfte ein weiteres Novum den Umsatz des Einzelhändlers wachsen lassen, denn Costco-Mitglieder erhalten bald Zugang zu den beliebten Gewichtsverlustmedikamenten Wegovy und Ozempic von Novo Nordisk zum halben Listenpreis. Der Kurs der Costco-Aktie bewegt sich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend, ist jedoch seit dem Allzeithoch im Februar bei 1.032 Euro deutlich gefallen. Langfristig orientierte Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in den Trend.