RBC stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Beiersdorf habe im dritten Quartal etwas Schwäche gezeigt, die aber erwartet worden sei, schrieb Udomsilpa Wassachon am Donnerstag nach dem Bericht des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 96,70EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte