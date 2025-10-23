RBC stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Beiersdorf habe im dritten Quartal etwas Schwäche gezeigt, die aber erwartet worden sei, schrieb Udomsilpa Wassachon am Donnerstag nach dem Bericht des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 96,70EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:48 Uhr) gehandelt.



