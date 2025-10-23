Börsenstart Europa - 23.10. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.115,22 PKT und steigt um +0,39 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +2,69 %, Porsche AG +2,56 %, PUMA +2,38 % Flop-Werte: TeamViewer -2,68 %, Nemetschek -1,44 %, Rational -1,29 %

Der DAX bewegt sich bei 24.122,80 PKT und fällt um -0,11 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,61 %, Mercedes-Benz Group +1,49 %, Commerzbank +1,10 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -0,93 %, Scout24 -0,59 %, Merck -0,52 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:53) bei 3.737,86 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: ATOSS Software +8,36 %, Nordex +2,01 %, HENSOLDT +1,09 %

Flop-Werte: TeamViewer -2,68 %, Nemetschek -1,44 %, Eckert & Ziegler -0,63 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:51) bei 5.657,67 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,61 %, SAFRAN +2,26 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,81 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,11 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,95 %, Koninklijke Ahold Delhaize -0,69 %

Der ATX bewegt sich bei 4.638,09 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,99 %, OMV +1,66 %, PORR +0,97 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,09 %, Immofinanz -0,67 %, DO & CO -0,57 %

Der SMI steht aktuell (09:59:53) bei 12.589,32 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: Lonza Group +4,26 %, ABB +1,61 %, CIE Financiere Richemont +1,57 %

Flop-Werte: Roche Holding -2,18 %, Swiss Re -0,62 %, Sika -0,61 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.246,15 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +3,40 %, Kering +2,54 %, SAFRAN +2,26 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -14,43 %, Carrefour -2,67 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:27) bei 2.749,59 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Telia Company +5,03 %, Tele2 (B) +2,37 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +2,10 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,48 %, Getinge (B) -1,15 %, Assa Abloy Registered (B) -0,29 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.030,00 PKT und gewinnt bisher +2,24 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,87 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,97 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,83 %

Flop-Werte: Jumbo -1,74 %, Coca-Cola HBC -0,65 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,54 %