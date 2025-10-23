AKTIE IM FOKUS 2
Atoss nach starkem Quartal und Zielanhebung auf Sommerhoch
- Atoss Software hebt Profitabilitätsziel für 2023 an.
- Aktie steigt auf 120,20 Euro, höchster Stand seit Juli.
- Analysten loben solide Quartalszahlen und Margensteigerung.
(mit mehr Details und Analysten)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein von Atoss Software höher gestecktes Profitabilitätsziel für das laufende Jahr hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters steil nach oben katapultiert.
Im frühen Handel schoss die Aktie auf 120,20 Euro nach oben, auf den höchsten Stand seit Ende Juli. Dabei überwand sie nicht nur locker die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern testete zudem auch die exponentielle 200-Tage-Linie. Diese gilt als ein wichtiger charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend und verläuft derzeit bei um die 118,60 Euro. Zuletzt kam das Papier allerdings ein Stück weit zurück und legte um 6,8 Prozent auf 113,80 Euro zu. Der bisherige Kursverlust im Jahresverlauf ist damit so gut wie ausradiert.
Nach laut einem Händler "soliden Bericht zum dritten Quartal" hob der SDax -Konzern die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Das Umsatzziel wurde zugleich beibehalten. "Die Margensteigerung 2025 dürfte die Aktie stärken", hatte der Händler bereits vor dem Handelsstart vorausgesehen.
Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob neben dem neuen Margenziel von 34 Prozent zudem positiv hervor, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe.
Ein weiterer Aktienexperte hob hervor, dass der wichtigste Wachstumstreiber bei Atoss weiterhin die Software-Umsätze seien, die um 14 Prozent zugelegt hätten. Dabei sei vor allem der Bereich Cloud gewachsen, - allerdings mit plus 25 Prozent nicht ganz so stark, wie er erwartet habe. Insgesamt jedoch sei der Bericht "sehr solide" gewesen, lobte auch er. Das starke Margen-Ergebnis und die daher angehobene Prognose sieht der Aktienexperte als Hauptgrund für die Kursgewinne an diesem Tag. Und dass sich das Cloud- und Abonnenten-Wachstum etwas schneller als erwartet abgeschwächt habe, sei zu vernachlässigen, denn es sei ebenfalls weiterhin "sehr solide"./ck/lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,94 % und einem Kurs von 114 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +6,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,78 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der ATOSS Software Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 152,00EUR was eine Bandbreite von +2,21 %/+29,47 % bedeutet.
Bewertung nach wie vor sportlich mit KGV von über 40, Gewinn dürfte dieses Jahr fallen und durch Ki weitere Unsicherheit ob Atoss zu den Gewinnern oder Verlierer gehören wird, aktuell auf Unterstützung im Chart
Quelle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/muenchner-workforce-spezialist-mit-neuen-umsatz-und-ergebnisrekorden-im-geschaeftsjahr-2024/dd4b7356-136e-4a32-a53c-ee45cbb073ae
Zitate hieraus:
Die ATOSS Software SE kann nach vorläufigen Zahlen erneut über ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf Mio. EUR 170,6 (Vj. Mio. EUR 151,2). Das operative Ergebnis erhöhte sich überproportional um 22 Prozent auf Mio. EUR 63,4 (Vj. Mio. EUR 51,8) bei einer EBIT-Marge zum Umsatz von 37 Prozent (Vj. 34 Prozent). Der Vorstand geht auch für das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus von einer Fortsetzung seiner Erfolgsstory aus.
Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie vorsieht, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 2,13 je Aktie (Vj. EUR 1,69 je Aktie) vorschlagen.
Meine Würdigung:
Ich wäre deppert, hier NICHT dauerinvestiert zu sein!
Bringt Mehrwert, nach Inflation und Steuern.....so sollte es sein...lasst eurer bereits vorhandenes Papiergeld HART FÜR EUCH arbeiten....auch in dieser Aktie......oder arbeitet weiter HART mit eurem Körper (auch Hirn) fremdbestimmt für andere... :laugh: