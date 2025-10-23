    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Car Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Car Registered (B)

    Trotz der US-Zölle

    Erwartungen pulverisiert: Volvo-Aktie explodiert nach den Quartalszahlen

    Volvo-Aktien klettern am Donnerstag zweistellig, zeitweise um über 35 Prozent. Denn der schwedische Autohersteller übertraf deutlich die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal.

    • Volvo-Aktien steigen um über 35 Prozent nach Q3-Ergebnissen.
    • Betriebsgewinn von 5,9 Mrd. SEK übertrifft Erwartungen.
    • CEO warnt vor Herausforderungen durch US-Zölle und Wettbewerb.
    Trotz der US-Zölle - Erwartungen pulverisiert: Volvo-Aktie explodiert nach den Quartalszahlen
    Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

    Das mehrheitlich im Besitz der chinesischen Geely Holding befindliche Unternehmen teilte mit, dass es im Zeitraum Juli bis September einen Betriebsgewinn vor Sondereffekten von 5,9 Milliarden schwedischen Kronen (627 Millionen US-Dollar) erzielt habe. Analysten hatten mit lediglich 1,6 Milliarden Kronen gerechnet.

    Die Aktien von Volvo Cars steuern damit auf ihren besten Tag seit anderthalb Jahren zu.

    Die Bruttomarge des Autoherstellers stieg auf 24,4 Prozent gegenüber 17,7 Prozent im Vorquartal. CEO Håkan Samuelsson sagte gegenüber Reuters, dies sei auf ein Facelift des meistverkauften XC60-Modells, große Einsparungen durch die Zusammenarbeit mit Geelys Lieferkette und die Kostensenkungen zurückzuführen.

    Volvo Cars gehört zu den europäischen Autoherstellern, die am stärksten von US-Zöllen betroffen sind, da die meisten seiner für die USA bestimmten Fahrzeuge aus Europa exportiert werden.

    Das Unternehmen hat jedoch kürzlich Schritte unternommen, um in den kommenden Jahren die Produktion einiger Hybridmodelle in die USA zu verlagern.

    "Wir stehen weiterhin vor mehreren Herausforderungen, darunter anhaltender Preiswettbewerb und die Auswirkungen der US-Importzölle", sagte Samuelsson in einer Erklärung.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Volvo Car Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +40,81 % und einem Kurs von 2,933EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.


    Platzt die Alles‑Blase?
