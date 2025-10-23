XL-Messe gestartet

ESSEN (dpa-AFX) - Für Kinder, Erwachsene, Familien, für zwei Personen oder Gruppen, für die Party oder den Spieltisch daheim: Analoges Spielen mit Würfeln, Karten und Co. ist nach Branchenangaben in der Gesellschaft fest verankert.

Knapp 70 Prozent spielen einmal oder mehrmals im Monat ein Gesellschaftsspiel. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Appinio im Auftrag des Merz Verlag zum Start der "Spiel Essen 2025". Für die laut Merz Verlag repräsentative Befragung waren Anfang Oktober 1.000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren interviewt worden.