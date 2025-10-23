Silberpreis im Höhenflug +1,10 % auf 49,06 USD

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Bullen dominieren den Handel: Silber legt +1,10 % zu und notiert bei 49,06USD. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,35 %
    1 Monat +10,42 %
    3 Monate +23,97 %
    1 Jahr +39,44 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,98748USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 49,06USD ein Wert von 3.068,56USD geworden – ein Gewinn von +206,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von 15%. Starke Industrienachfrage und strategische Käufe treiben die Nachfrage, während die Verfügbarkeit von Silber angespannt ist, was zu Lieferengpässen führt. Anleger erwarten, dass diese Faktoren den Preis weiter anheizen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

