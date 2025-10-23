    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    IBM Aktie weiter abwärts - -6,69 % - 23.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die IBM Aktie bisher Verluste von -6,69 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

    IBM Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.10.2025

    Die IBM Aktie ist bisher um -6,69 % auf 231,65 gefallen. Das sind -16,60  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die IBM Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,76 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,83 %. Im Jahr 2025 gab es für IBM bisher ein Plus von +8,92 %.

    IBM Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,64 %
    1 Monat +0,83 %
    3 Monate -3,76 %
    1 Jahr +8,03 %

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,18 Mrd. wert.

    IBM Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


