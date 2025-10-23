IBM Aktie weiter abwärts - -6,69 % - 23.10.2025

Die IBM Aktie ist bisher um -6,69 % auf 231,65€ gefallen. Das sind -16,60 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die IBM Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,76 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,83 %. Im Jahr 2025 gab es für IBM bisher ein Plus von +8,92 %.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,64 % 1 Monat +0,83 % 3 Monate -3,76 % 1 Jahr +8,03 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 932 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,18 Mrd. wert.

Trotz starker Quartalszahlen und Begeisterung für Quantencomputer-Technologie steht die IBM-Aktie am Donnerstag vor empfindlichen Verlusten. Die Hintergründe.

IBM übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen, doch die Aktie zeigt sich davon unbeeindruckt. Könnte ein Bruch des Zwischentiefs die Korrektur verstärken?

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.