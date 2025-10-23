AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy gesucht - Deutsche Bank: 'KI-Show geht weiter'
- Siemens Energy-Aktien steigen um 2,9 % auf 98,62 Euro.
- Investoren nutzen niedrigere Kurse für Käufe.
- Starke Energienachfrage durch KI und Datenzentren.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Niedrigere Kurse von Siemens Energy haben Investoren am Donnerstag für Käufe genutzt. Mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 98,62 Euro führten die Anteile des Energietechnikkonzerns die Gewinner im Leitindex Dax an. Zuvor hatten sie vom Rekordhoch von vor zwei Wochen mehr als 13 Prozent eingebüßt, Anleger hatten Kursgewinne eingestrichen.
Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank sieht den Investitionszyklus im Energiesektor als intakt an. "Die KI-Show geht weiter", konstatierte der Experte. Siemens Energy gilt als Profiteur einer global stark steigenden Energienachfrage im Zusammenhang mit Rechen- und Datenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).
So hätten die Quartalszahlen des KI-Ausrüsters Vertiv am Vortag eher eine Beschleunigung als ein Nachlassen der Investitionen in KI und Datenzentren belegt, führte de-Bray aus. Auch die Auftragszahlen von GE Vernova in den Sparten Power/Gas und Elektrifizierung/Netze sprächen für die Stärke des Investitionszyklus und seien mithin gute Nachrichten auch für Siemens Energy./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 24.077 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 78,33 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -62,20 %/-7,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Und da Gamesa mittelfristig auch wieder in die Gewinnzone rückt bleibt Überraschungspotenzial auf der Errragsseite. Solange der Bulle an den Weltbörsen noch läuft sollte SE mit vorneweg dabei sein....
Der Bundeswehr-Experte für den Schutz maritimer Infrastruktur kennt die potentiellen Risiken. Auf der Karte als grüne Punkte eingezeichnet: Konverterstationen. Das sind bis zu 50 Meter hohe riesige Blöcke, häufig in leuchtendem Gelb gestrichen. Sie stehen in den Windparks auf vier Füßen und sind bis zu 2,5 Milliarden Euro teuer. Diese Konverterstationen wandeln den Strom eines Windparks, bevor er über Kabel auf dem Meeresgrund an Land transportiert wird. Es sollten Abschreckungsmaßnahmen entwickelt werden, um staatliche Saboteure davon abzuhalten, sie anzugreifen, so der Bundeswehr-Experte.
Und wer ist führend im Bau von solchen Konverterstationen? Richtig, Siemens Energy! War mir vorher nicht bewusst. Jetzt verstehe ich allmählich auch den Lauf der Aktie. Hier besteht massives Potenzial für die nächsten Jahrzehnte – vor allem bedingt durch die notwendigen weltweiten Investitionen!
Quelle: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/windpark-strom-blackout-100.html
Schönes Wochenende