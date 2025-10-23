Siemens Energy gesucht - Deutsche Bank: 'KI-Show geht weiter'

So hätten die Quartalszahlen des KI-Ausrüsters Vertiv am Vortag eher eine Beschleunigung als ein Nachlassen der Investitionen in KI und Datenzentren belegt, führte de-Bray aus. Auch die Auftragszahlen von GE Vernova in den Sparten Power/Gas und Elektrifizierung/Netze sprächen für die Stärke des Investitionszyklus und seien mithin gute Nachrichten auch für Siemens Energy./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 24.077 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 78,33 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -62,20 %/-7,03 % bedeutet.