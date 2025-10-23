    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy gesucht - Deutsche Bank: 'KI-Show geht weiter'

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy-Aktien steigen um 2,9 % auf 98,62 Euro.
    • Investoren nutzen niedrigere Kurse für Käufe.
    • Starke Energienachfrage durch KI und Datenzentren.
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Niedrigere Kurse von Siemens Energy haben Investoren am Donnerstag für Käufe genutzt. Mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 98,62 Euro führten die Anteile des Energietechnikkonzerns die Gewinner im Leitindex Dax an. Zuvor hatten sie vom Rekordhoch von vor zwei Wochen mehr als 13 Prozent eingebüßt, Anleger hatten Kursgewinne eingestrichen.

    Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank sieht den Investitionszyklus im Energiesektor als intakt an. "Die KI-Show geht weiter", konstatierte der Experte. Siemens Energy gilt als Profiteur einer global stark steigenden Energienachfrage im Zusammenhang mit Rechen- und Datenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).

    So hätten die Quartalszahlen des KI-Ausrüsters Vertiv am Vortag eher eine Beschleunigung als ein Nachlassen der Investitionen in KI und Datenzentren belegt, führte de-Bray aus. Auch die Auftragszahlen von GE Vernova in den Sparten Power/Gas und Elektrifizierung/Netze sprächen für die Stärke des Investitionszyklus und seien mithin gute Nachrichten auch für Siemens Energy./bek/jha/

    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 24.077 auf Ariva Indikation (23. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 78,33 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -62,20 %/-7,03 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
