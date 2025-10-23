Autobauer Volvo verdient mehr als erwartet - Aktie springt hoch

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hat im dritten Quartal von dem vor einiger Zeit eingeleiteten Sparprogramm profitiert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog trotz niedrigerer Erlöse um elf Prozent auf 6,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 585 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Damit übertraf der Autohersteller die Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten deutlich. Der Umsatz sank wegen eines erneuten Absatzrückgangs um sieben Prozent auf gut 86 Milliarden Kronen. Die in den vergangenen Jahren sehr schwache Aktie machte einen kräftigen Satz nach oben.

Das Papier zog in Stockholm am Vormittag um 30 Prozent auf 29,59 Kronen an. Damit war die Aktie so teuer wie seit dem September vergangenen Jahres nicht mehr. Vorausgegangen war ein deutlicher Abwärtstrend, im Frühjahr 2022 etwa lag der Kurs teils noch über 90 Kronen. Dann sorgten immer wieder Probleme bei der Belieferung mit Chips und teure Batteriekomponenten für Rückschläge bei den Schweden. Im Frühjahr dieses Jahres musste der glücklose Ex-Chef Jim Rowan seinen Posten räumen.