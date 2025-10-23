    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeely Automobile Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Geely Automobile Holdings

    ROUNDUP

    Autobauer Volvo verdient mehr als erwartet - Aktie springt hoch

    • Volvo Cars profitiert von Sparprogramm, Ebit steigt.
    • Umsatz sinkt um 7%, Aktie springt um 30% hoch.
    • 3.000 Verwaltungsjobs fallen weg, 18 Mrd. Kronen Einsparung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der von chinesischen Eigentümern kontrollierte schwedische Autobauer Volvo Cars hat im dritten Quartal von dem vor einiger Zeit eingeleiteten Sparprogramm profitiert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog trotz niedrigerer Erlöse um elf Prozent auf 6,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 585 Mio Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Damit übertraf der Autohersteller die Erwartungen der von Bloomberg erfassten Experten deutlich. Der Umsatz sank wegen eines erneuten Absatzrückgangs um sieben Prozent auf gut 86 Milliarden Kronen. Die in den vergangenen Jahren sehr schwache Aktie machte einen kräftigen Satz nach oben.

    Das Papier zog in Stockholm am Vormittag um 30 Prozent auf 29,59 Kronen an. Damit war die Aktie so teuer wie seit dem September vergangenen Jahres nicht mehr. Vorausgegangen war ein deutlicher Abwärtstrend, im Frühjahr 2022 etwa lag der Kurs teils noch über 90 Kronen. Dann sorgten immer wieder Probleme bei der Belieferung mit Chips und teure Batteriekomponenten für Rückschläge bei den Schweden. Im Frühjahr dieses Jahres musste der glücklose Ex-Chef Jim Rowan seinen Posten räumen.

    Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies sprach von einer soliden Überraschung in der Gewinn- und Verlustrechnung. Der erneute Barmittelabfluss werfe jedoch Fragen auf. Der Sparplan des Managements trage immerhin schneller Früchte als gedacht, die Verwaltungskosten seien deutlich gesunken.

    Der seit April erneut amtierende Chef Hakan Samuelsson will die Profitabilität des schwedischen Autoherstellers über Kostensenkungen steigern. Inklusive Beratern fallen weltweit 3.000 Verwaltungsjobs weg. Das sind rund 15 Prozent aller derartigen Arbeitsplätze; ein Großteil entfällt auf Schweden. Inklusive anderer Maßnahmen will Samuelsson so insgesamt 18 Milliarden Kronen einsparen. Das kostete im Quartal weitere 1,4 Milliarden Kronen. Deswegen war Volvo Cars zuletzt in den roten Zahlen. Im dritten Quartal erzielte Volvo Cars auch unter dem Strich wieder einen Gewinn.

    Volvo Cars gehört zum chinesischen Autokonzern Geely , der zudem den Elektroautobauer Polestar besitzt und Anteile auch am schwedischen Lkw-Bauer Volvo Group hält./zb/men/lew/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

    Die Geely Automobile Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,147 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Geely Automobile Holdings Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Geely Automobile Holdings bezifferte sich zuletzt auf 21,72 Mrd..




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
