    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    AKTIE IM FOKUS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roche schwach - Jefferies: 'Konsens bereits am neuen Gewinnziel'

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche-Aktie fällt nach Quartalszahlen um 3,0 %.
    • Jahresgewinnziel angehoben, aber Erwartungen verfehlt.
    • Aktienexperten: Zahlen "gut, aber nicht gut genug".
    AKTIE IM FOKUS - Roche schwach - Jefferies: 'Konsens bereits am neuen Gewinnziel'
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Papiere von Roche sind am Donnerstag nach vorgelegten Quartalszahlen und angehobenem Jahresgewinnziel auf Talfahrt gegangen. Die Aktie fiel als Schlusslicht im SMI und auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 um 3,0 Prozent auf 272,20 Franken.

    Damit sackte es zudem unter die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und fand bei zeitweise 271,10 Franken schließlich Halt an der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Das bisherige Jahresplus verringerte sich auf 6,5 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Long
    252,18€
    Basispreis
    2,48
    Ask
    × 12,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    294,65€
    Basispreis
    2,38
    Ask
    × 11,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Zahlenwerk und der Ausblick des Pharmakonzerns sei "gut, aber nicht gut genug" gewesen, resümierte eine Aktienexpertin. Jefferies-Analyst Benjamin Jackson verwies zudem darauf, dass Roche umsatzseitig die Erwartungen verfehlt habe und dass das von den Schweizern angehobene Ziel für den zu konstanten Wechselkursen bereinigte Gewinn je Aktie bereits den Markterwartungen entspreche./ck/jha/

    Roche Holding

    -1,95 %
    -0,67 %
    +4,04 %
    +9,47 %
    +3,70 %
    -9,58 %
    +9,00 %
    +23,33 %
    +116,68 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 295,7 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 207,75 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 314,00CHF was eine Bandbreite von -22,35 %/+6,01 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Roche schwach - Jefferies: 'Konsens bereits am neuen Gewinnziel' Die Papiere von Roche sind am Donnerstag nach vorgelegten Quartalszahlen und angehobenem Jahresgewinnziel auf Talfahrt gegangen. Die Aktie fiel als Schlusslicht im SMI und auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 um 3,0 Prozent auf 272,20 …