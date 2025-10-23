Roche schwach - Jefferies: 'Konsens bereits am neuen Gewinnziel'

Das Zahlenwerk und der Ausblick des Pharmakonzerns sei "gut, aber nicht gut genug" gewesen, resümierte eine Aktienexpertin. Jefferies-Analyst Benjamin Jackson verwies zudem darauf, dass Roche umsatzseitig die Erwartungen verfehlt habe und dass das von den Schweizern angehobene Ziel für den zu konstanten Wechselkursen bereinigte Gewinn je Aktie bereits den Markterwartungen entspreche./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 295,7 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 207,75 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 314,00CHF was eine Bandbreite von -22,35 %/+6,01 % bedeutet.