JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 430,0 Euro belassen. Die Aktie dürfte deutlich zulegen, schrieb David H Perry am Donnerstag nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und den angehobenen Jahreszielen des Triebwerkherstellers./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:54 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 379,9EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 430,0

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

